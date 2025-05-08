Євробачення-2025. Український гурт Ziferblat показав відео другої репетиції

У Базелі пройшла друга репетиція учасників цьогорічного пісенного конкурсу "Євробачення". Перші кадри з виступу представників України Ziferblat вже потрапили у мережу.
Головні тези:
- Гурт Ziferblat представив другу репетицію на Євробаченні-2025 у Базелі.
- Номер гурту розповідає про пошук світла та мотивації у собі навіть у темряві.
Ziferblat показав відео другої репетиції на Євробаченні-2025
Увечері 7 травня відбулася друга репетиція гурту Ziferblat на головній сцені Євробачення-2025 у Базелі — арені "Санкт-Якобсхалле". Перше відео перформансу, яке традиційно триває лише 30 секунд, показали глядачам.
Номер, постановницею якого стала Марія Коростельова, відрізняється від того, що Ziferblat продемонстрували у Нацвідборі.
У драматургії номера ми спираємося на метафори, на художній образ солов'я, який своїм співом, своєю іскрою пробуджує сонце кожен день. І без цієї іскри наступний день не настане. І в цій частині, власне, Даня, який є головним героєм і мандрівником, який шукає світло, опору в собі, мотивацію боротися далі, співати, упродовж подорожі потрапляє в сонячне затемнення, повну темряву — black-out, але незважаючи ні на що він співає далі, іде далі. І в якийсь момент навколо нього починає розростатися світло, — прокоментувала сенс номера постановниця.
Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня.
За підсумками жеребкування Україна виступить у першій частині першого півфіналу. Країну представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.
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