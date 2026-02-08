Нацвідбір на Євробачення- 2026. Заява Руслани спровокувала суперечки

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення- 2026 не минув без курйозних моментів. Цього разу увага прикута до відомої української співачки Руслани (Лижичко), яка була у складі журі.

Гучний скандал на Нацвідборі — що сталося

Усе почалося після того, як Руслана просто під час фіналу закликала українців віддати свої голоси за артистку LELÉKA.

Що важливо розуміти, саме вона стала фавориткою глядачів та виборола омріяну перемогу.

На цьому тлі українці одразу згадали випадок, коли в 2025 році з журі Нацвідбору виключили солістку "Go_A" Катерину Павленко.

Головна причина — артистка зробила репост статті про те, що литовському гурту сподобалися учасники з "Ziferblat".

Це усі сприйняли як безпосередню підтримку одного з учасників. Однак користувачів мережі шокувало те, що заклик Руслани не видалили з етеру.

Як українці реагують на заяву Руслани: