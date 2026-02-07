Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026 — де та коли дивитися онлайн

У 2026 році фінал Національного відбору на "Євробачення" відбудеться 7 лютого.
Головні тези:
- Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026 відбудеться 7 лютого. Де та коли дивитися онлайн?
- Правила голосування національного відбору включають участь журі та глядачів.
Де та коли дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення-2026
18:00 — Передшоу Нацвідбору-2026. Ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва розповість про повний шлях команд і артистів — від перших рішень до репетицій, трансформацій і виходу на велику сцену.
19:00 — розпочинається трансляція Нацвідбору-2026
Де дивитися:
на телеканалі Суспільне Культура;
на ютуб-каналі "Євробачення Україна";
на сайтах Суспільне Культура та Євробачення в Україні.
слухати на Радіо Промінь з коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка;
дивитися англійською мовою на ютуб-каналі Євробачення Україна, коментуватимуть Юрій Мазур та Наталія Сліпенко.
у застосунку "Дія".
Правила голосування
Представника чи представницю України на "Євробаченні-2026" визначать за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %) під час фінального концерту.
Глядацьке голосування відбудеться в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою СМС.
Взяти участь в онлайн-опитуванні у застосунку "Дія" зможуть всі охочі віком від 14 років.
Щодо SMS-голосування, абоненти мобільних операторів повинні надіслати повідомлення на номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника. З одного телефонного номера буде зараховано тільки одне SMS-повідомлення за одного учасника фіналу. Про початок і закінчення голосування в ефірі глядачів повідомлять ведучі шоу.
Порядок виступів учасників у фіналі Національного відбору 2026:
Valeriya Force — Open Our Hearts
Molodi — Legends
Monokate — ТYТ
The Elliens — Crawling Whispers
Laud — Lightkeeper
Lelѐka — Ridnym
Mr. Vel — Do or Done
Khayat — "Герци"
Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
"ЩукаРиба" — "Моя земля"
Оцінювати виступи фіналістів будуть:
співачка, переможниця "Євробачення 2004" Руслана;
співачка, учасниця "Євробачення 2013" Zlata Ognevich;
український композитор і співак Євген Філатов;
генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM" Віталій Дроздов;
режисер, хореограф-постановник Костянтин Томільченко.
