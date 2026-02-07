Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026 — де та коли дивитися онлайн

У 2026 році фінал Національного відбору на "Євробачення" відбудеться 7 лютого.

Де та коли дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення-2026

18:00 — Передшоу Нацвідбору-2026. Ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва розповість про повний шлях команд і артистів — від перших рішень до репетицій, трансформацій і виходу на велику сцену.

19:00 — розпочинається трансляція Нацвідбору-2026

Де дивитися:

Правила голосування

Представника чи представницю України на "Євробаченні-2026" визначать за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %) під час фінального концерту.

Глядацьке голосування відбудеться в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою СМС.

Взяти участь в онлайн-опитуванні у застосунку "Дія" зможуть всі охочі віком від 14 років.

Для цього буде потрібно зайти в застосунок "Дія", в розділі "Сервіси" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з 10 фіналістів. Поширити

Щодо SMS-голосування, абоненти мобільних операторів повинні надіслати повідомлення на номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника. З одного телефонного номера буде зараховано тільки одне SMS-повідомлення за одного учасника фіналу. Про початок і закінчення голосування в ефірі глядачів повідомлять ведучі шоу.

Порядок виступів учасників у фіналі Національного відбору 2026:

Valeriya Force — Open Our Hearts Molodi — Legends Monokate — ТYТ The Elliens — Crawling Whispers Laud — Lightkeeper Lelѐka — Ridnym Mr. Vel — Do or Done Khayat — "Герци" Jerry Heil — Catharticus (Prayer) "ЩукаРиба" — "Моя земля"

Оцінювати виступи фіналістів будуть:

співачка, переможниця "Євробачення 2004" Руслана;

співачка, учасниця "Євробачення 2013" Zlata Ognevich;

український композитор і співак Євген Філатов;

генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM" Віталій Дроздов;

режисер, хореограф-постановник Костянтин Томільченко.