Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026 — де та коли дивитися онлайн

Джерело:  Суспільне. Культура

У 2026 році фінал Національного відбору на "Євробачення" відбудеться 7 лютого.

Головні тези:

  • Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026 відбудеться 7 лютого. Де та коли дивитися онлайн?
  • Правила голосування національного відбору включають участь журі та глядачів. 

Де та коли дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення-2026

18:00 — Передшоу Нацвідбору-2026. Ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва розповість про повний шлях команд і артистів — від перших рішень до репетицій, трансформацій і виходу на велику сцену.

19:00 — розпочинається трансляція Нацвідбору-2026

Де дивитися:

Правила голосування

Представника чи представницю України на "Євробаченні-2026" визначать за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %) під час фінального концерту.

Глядацьке голосування відбудеться в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою СМС.

Взяти участь в онлайн-опитуванні у застосунку "Дія" зможуть всі охочі віком від 14 років.

Для цього буде потрібно зайти в застосунок "Дія", в розділі "Сервіси" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з 10 фіналістів.

Щодо SMS-голосування, абоненти мобільних операторів повинні надіслати повідомлення на номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника. З одного телефонного номера буде зараховано тільки одне SMS-повідомлення за одного учасника фіналу. Про початок і закінчення голосування в ефірі глядачів повідомлять ведучі шоу.

Порядок виступів учасників у фіналі Національного відбору 2026:

  1. Valeriya Force — Open Our Hearts

  2. Molodi — Legends

  3. Monokate — ТYТ

  4. The Elliens — Crawling Whispers

  5. Laud — Lightkeeper

  6. Lelѐka — Ridnym

  7. Mr. Vel — Do or Done

  8. Khayat — "Герци"

  9. Jerry Heil — Catharticus (Prayer)

  10. "ЩукаРиба" — "Моя земля"

Оцінювати виступи фіналістів будуть:

  • співачка, переможниця "Євробачення 2004" Руслана;

  • співачка, учасниця "Євробачення 2013" Zlata Ognevich;

  • український композитор і співак Євген Філатов;

  • генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM" Віталій Дроздов;

  • режисер, хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Фінал Національного відбору на "Євробачення-2026" буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою. Дублювання жестовою мовою буде доступним на всіх українськомовних відеотрансляціях. Виконувати пісні жестовою мовою будуть: Лада Соколюк, Анфіса Худашова та Олександр Рудик. Діалоги під час ефірів жестовою мовою перекладатиме Тетяна Журкова.

