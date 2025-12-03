Євробачення-2026. Відомі імена фіналістів Нацвідбору
Євробачення-2026. Відомі імена фіналістів Нацвідбору

Євробачення-2026. Відомі імена фіналістів Нацвідбору
Джерело:  Суспільне

3 грудня оголосили список артистів, які будуть боротися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Варто звернути увагу на те, що до нього потрапили 4 виконавців, які раніше брали участь у Нацвідборі: Jerry Heil, LAUD, гурт MOLODI та Monokate.

Головні тези:

  • Музична продюсерка конкурсу Джамала була активно залучена до процесу формування шортлиста.
  • Вона також закликає глядачів брати участь у новому важливому голосуванні.

Фіналісти Нацвідбору уже відомі

Як виглядає повний список фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2026":

  • Jerry Heil

  • LAUD

  • LELÉKA 

  • MOLODI

  • Monokate

  • Mr. Vel

  • The Elliens

  • Valeriya Force 

  • ЩукаРиба.

Фото: Суспільне

Варто зазначити, що музична продюсерка конкурсу Джамала вже виступила з заявою з цього приводу.

За її словами, це справді був дуже складний процес та остаточний вибір — формування шортлиста Нацвідбору-2026.

Попереду — голосування глядачів. І хочеться попросити всіх не нехтувати ним, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому дуже важливо, щоб глядачі були активними й голосували за своїх фаворитів.

Джамала

Джамала

Українська співачка, переможниця “Євробачення-2016”

Що важливо розуміти, заплановане також онлайн-голосування за 10-го фіналіста.

Остаточний список усіх учасників фіналу організатори оприлюднять до 15 січня 2026 року, а сам фінал Нацвідбору відбудеться у лютому.

