Євробачення-2026. Відомі імена фіналістів Нацвідбору

3 грудня оголосили список артистів, які будуть боротися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Варто звернути увагу на те, що до нього потрапили 4 виконавців, які раніше брали участь у Нацвідборі: Jerry Heil, LAUD, гурт MOLODI та Monokate.

Фіналісти Нацвідбору уже відомі

Як виглядає повний список фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2026":

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

ЩукаРиба.

Фото: Суспільне

Варто зазначити, що музична продюсерка конкурсу Джамала вже виступила з заявою з цього приводу.

За її словами, це справді був дуже складний процес та остаточний вибір — формування шортлиста Нацвідбору-2026.

Попереду — голосування глядачів. І хочеться попросити всіх не нехтувати ним, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому дуже важливо, щоб глядачі були активними й голосували за своїх фаворитів. Джамала Українська співачка, переможниця “Євробачення-2016”

Що важливо розуміти, заплановане також онлайн-голосування за 10-го фіналіста.