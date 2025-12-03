Євробачення-2026. Відомі імена фіналістів Нацвідбору

3 грудня оголосили список артистів, які будуть боротися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Варто звернути увагу на те, що до нього потрапили 4 виконавців, які раніше брали участь у Нацвідборі: Jerry Heil, LAUD, гурт MOLODI та Monokate.
Фіналісти Нацвідбору уже відомі
Як виглядає повний список фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2026":
Jerry Heil
LAUD
LELÉKA
MOLODI
Monokate
Mr. Vel
The Elliens
Valeriya Force
ЩукаРиба.
Варто зазначити, що музична продюсерка конкурсу Джамала вже виступила з заявою з цього приводу.
За її словами, це справді був дуже складний процес та остаточний вибір — формування шортлиста Нацвідбору-2026.
Що важливо розуміти, заплановане також онлайн-голосування за 10-го фіналіста.
Остаточний список усіх учасників фіналу організатори оприлюднять до 15 січня 2026 року, а сам фінал Нацвідбору відбудеться у лютому.
