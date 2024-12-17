Скандал навколо співачки Адель. Що вирішив суд
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Скандал навколо співачки Адель. Що вирішив суд

Адель
Джерело:  Euronews

Суд у Бразилії визнав британську артистку Адель винною у плагіаті. На цьому тлі він вимагає видалити одну з її пісень зі стрімінгових сервісів.

Головні тези:

  • Композитор Тоніньо Жераес заявив про плагіат і вимагає відшкодування та авторські права на пісню.
  • Суддя наказав видалити трек зі стрімінгових сервісів.
  • Це не перше звинувачення в плагіаті щодо пісні Адель Million Years Ago.

Що відомо про скандал навколо Адель

Як вдалося дізнатися журналістам, суддя Віктор Торрес зобов'язав бразильські дочірні компанії Sony і Universal негайно припинити використання, відтворення, розповсюдження або комерціалізацію пісні Million Years Ago.

Що важливо розуміти, пісня є частиною альбому Адель "25", що вийшов ще 10 років тому.

Скандал спалахнув після того, як бразильський композитор Тоніньо Жераес заявив, що пісня Million Years Ago є плагіатом його пісні Mulheres.

Її записав бразильський співак Мартінью да Віла в альбомі Tá Delícia, Tá Gostoso.

Що композитор вимагає від Адель

Видання звертає увагу на те, що в результаті Жераес подав позов до суду.

Він почав вимагати 160 тисяч доларів моральної компенсації, а також зажадав, щоб йому було присвоєно авторство пісні Адель.

Якщо Sony та Universal порушуватимуть заборону судді Торреса, їм загрожуватиме штраф у розмірі 8 тисяч доларів. Однак лейбли можуть подати апеляцію на таке рішення судді.

Що важливо розуміти, це не перше звинувачення в плагіаті щодо пісні Million Years Ago.

10 років тому турецькі слухачі почули схожість пісні Адель та курдського співака Ахмета Кая Acılara Tutunmak.

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