Скандал навколо співачки Адель. Що вирішив суд

Суд у Бразилії визнав британську артистку Адель винною у плагіаті. На цьому тлі він вимагає видалити одну з її пісень зі стрімінгових сервісів.

Що відомо про скандал навколо Адель

Як вдалося дізнатися журналістам, суддя Віктор Торрес зобов'язав бразильські дочірні компанії Sony і Universal негайно припинити використання, відтворення, розповсюдження або комерціалізацію пісні Million Years Ago.

Що важливо розуміти, пісня є частиною альбому Адель "25", що вийшов ще 10 років тому.

Скандал спалахнув після того, як бразильський композитор Тоніньо Жераес заявив, що пісня Million Years Ago є плагіатом його пісні Mulheres.

Її записав бразильський співак Мартінью да Віла в альбомі Tá Delícia, Tá Gostoso.

Що композитор вимагає від Адель

Видання звертає увагу на те, що в результаті Жераес подав позов до суду.

Він почав вимагати 160 тисяч доларів моральної компенсації, а також зажадав, щоб йому було присвоєно авторство пісні Адель.

Якщо Sony та Universal порушуватимуть заборону судді Торреса, їм загрожуватиме штраф у розмірі 8 тисяч доларів. Однак лейбли можуть подати апеляцію на таке рішення судді. Поширити

Що важливо розуміти, це не перше звинувачення в плагіаті щодо пісні Million Years Ago.