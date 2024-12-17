Скандал навколо співачки Адель. Що вирішив суд

Суд у Бразилії визнав британську артистку Адель винною у плагіаті. На цьому тлі він вимагає видалити одну з її пісень зі стрімінгових сервісів.
Головні тези:
- Композитор Тоніньо Жераес заявив про плагіат і вимагає відшкодування та авторські права на пісню.
- Суддя наказав видалити трек зі стрімінгових сервісів.
- Це не перше звинувачення в плагіаті щодо пісні Адель Million Years Ago.
Що відомо про скандал навколо Адель
Як вдалося дізнатися журналістам, суддя Віктор Торрес зобов'язав бразильські дочірні компанії Sony і Universal негайно припинити використання, відтворення, розповсюдження або комерціалізацію пісні Million Years Ago.
Що важливо розуміти, пісня є частиною альбому Адель "25", що вийшов ще 10 років тому.
Скандал спалахнув після того, як бразильський композитор Тоніньо Жераес заявив, що пісня Million Years Ago є плагіатом його пісні Mulheres.
Її записав бразильський співак Мартінью да Віла в альбомі Tá Delícia, Tá Gostoso.
Що композитор вимагає від Адель
Видання звертає увагу на те, що в результаті Жераес подав позов до суду.
Він почав вимагати 160 тисяч доларів моральної компенсації, а також зажадав, щоб йому було присвоєно авторство пісні Адель.
Що важливо розуміти, це не перше звинувачення в плагіаті щодо пісні Million Years Ago.
10 років тому турецькі слухачі почули схожість пісні Адель та курдського співака Ахмета Кая Acılara Tutunmak.
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