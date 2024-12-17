Скандал вокруг певицы Адель. Что решил суд

Суд в Бразилии признал британскую артистку Адель виновной в плагиате. На этом фоне он требует удалить одну из ее песен со стриминговых сервисов.

Что известно о скандале вокруг Адель

Как удалось узнать журналистам, судья Виктор Торрес обязал бразильские дочерние компании Sony и Universal немедленно прекратить использование, воспроизведение, распространение или коммерциализацию песни Million Years Ago.

Что важно понимать, песня является частью альбома Адель "25", вышедшего еще 10 лет назад.

Скандал вспыхнул после того, как бразильский композитор Тониньо Жераес заявил, что песня Million Years Ago является плагиатом его песни Mulheres.

Ее записал бразильский певец Мартинью да Вила в альбоме Tá Delícia, Tá Gostoso.

Что композитор требует от Адель

Издание обращает внимание на то, что в результате Жераес подал иск в суд.

Он потребовал 160 тысяч долларов моральной компенсации, а также потребовал, чтобы ему было присвоено авторство песни Адель.

Если Sony и Universal будут нарушать запрет судьи Торреса, им грозит штраф в размере 8 тысяч долларов. Однако лейблы могут подать апелляцию на такое решение судьи. Поделиться

Что важно понимать, это не первое обвинение в плагиате по поводу песни Million Years Ago.