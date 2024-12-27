В центрі української держави в столиці України , в час війни за Україну, має бути встановлений символ українського Різдва. Не інші символи. І не символи інших народів. При всій толерантності, повазі та шані. Шана вперше має бути своїй землі, своєму народові та своїм традиціям, які охороняють цю державу і народ, — йдеться у дописі співачки на сторінці у Facebook.