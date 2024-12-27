Відома українська співачка Катя Chilly нарвалась на критику у мережі через власний допис із засудженням встановлення менори у Києві з нагоди свята Хануки.
Головні тези:
- Допис співачки Каті Chilly із критикою встановлення символів Хануки у Києві викликав обурення користувачів соціальних мереж.
- Користувачі звинуватили співачку у шовінізмі та ксенофобії через її позицію щодо святкування та символіки.
Що відомо про скандальний допис Каті Chilly і реакцію користувачів мережі
Користувачі мережі обурено відреагували на допис співачки, звинувативши її у шовінізмі та ксенофобії.
Що відомо про реакцію користувачів на допис Каті Chilly
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