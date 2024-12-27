Шовінізм і ксенофобія. У мережі жорстко розкритикували допис співачки Каті Chilly через нетерпимість
Категорія
Культура
Дата публікації

Шовінізм і ксенофобія. У мережі жорстко розкритикували допис співачки Каті Chilly через нетерпимість

Ханукія у центрі Києва
Джерело:  online.ua

Відома українська співачка Катя Chilly нарвалась на критику у мережі через власний допис із засудженням встановлення менори у Києві з нагоди свята Хануки. 

Головні тези:

  • Допис співачки Каті Chilly із критикою встановлення символів Хануки у Києві викликав обурення користувачів соціальних мереж.
  • Користувачі звинуватили співачку у шовінізмі та ксенофобії через її позицію щодо святкування та символіки.

Що відомо про скандальний допис Каті Chilly і реакцію користувачів мережі

В центрі української держави в столиці України , в час війни за Україну, має бути встановлений символ українського Різдва. Не інші символи. І не символи інших народів. При всій толерантності, повазі та шані. Шана вперше має бути своїй землі, своєму народові та своїм традиціям, які охороняють цю державу і народ, — йдеться у дописі співачки на сторінці у Facebook.

Катя Chilly нарвалась на критику у мережі через засудженя встановлення Ханукії у центрі Києва
Катю Chilly розкритикували у мережі за допис із засудженням встановлення Ханукії у центрі Києва

Користувачі мережі обурено відреагували на допис співачки, звинувативши її у шовінізмі та ксенофобії.

Катя Chilly нарвалась на критику у мережі через засудженя встановлення Ханукії у центрі Києва
Катю Chilly розкритикували у мережі за допис із засудженням встановлення Ханукії у центрі Києва

Що відомо про реакцію користувачів на допис Каті Chilly

Нещодавно мій друг вітав мене з Різдвом. Я його — з Ханукою. А в Хайфі поставили різдвяну ялинку разом з з ханукією та півмісяцем, а в нас усе ще йдуть розмови про християнські цінності серед людей, які про них, як виявилося, нічого не знають, — зазначає користувач Нікіта Тітов.

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