Проросійський експрезидент Молдови Ігор Додон почав публічно скаржитися на те, що лідерка країни Мая Санду "спеціально" дала пресконференцію у той самий час, що й російський диктатор Володимир Путін.

Додон знайшов новий привід, щоб влаштувати скандал

Що важливо розуміти, 19 грудня лідерка Молдови Мая Санду проводила пресконференцію для журналістів.

На переконання симпатика Кремля Додона, вона "спеціально" зробила це тоді ж, коли й російський диктатор Володимир Путін.

Мая Санду, ти нічого не поплутала? Вважаєш себе королевою? Я розумію, що ти живеш в іншому світі. Ігор Додон Експрезидент Молдови

За словами проросійського політика, він ще планує подивитися пресконференцію Путіна, оскільки поки не встиг цього зробити.

Варто також зазначити, що нелегітимний президент РФ, відповідаючи на запитання, чи змінив би своє рішення про масштабне вторгнення в Україну, якби міг повернутися у лютий 2022 року, цинічно заявив, що так звану "спеціальну воєнну операцію" слід було розпочати ще раніше.

Як Додон відреагував на перемогу Санду

Проросійський експрезидент Молдови після перемоги Маї Санду на президентських виборах назвав її "президенткою діаспори".

Одіозний політик почав цинічно брехати, що перемога Санду "несправжня", оскільки всередині країни більшу підтримку здобув її суперник, кандидат від Партії соціалістів Александр Стояногло.

Вона перетворилася на "кульгаву качку", президента діаспори, — безсоромно заявив Ігор Додон. Поширити

Що важливо розуміти, за підсумками підрахунку майже усіх голосів Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над кандидатом соціалістів Стояногло; на закордонних дільницях за Маю Санду проголосували понад 80% виборців.