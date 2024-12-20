"Считаешь себя королевой?" Додон устроил громкий скандал из-за Санду и Путина
Категория
Политика
Дата публикации

"Считаешь себя королевой?" Додон устроил громкий скандал из-за Санду и Путина

Додон
Читати українською
Источник:  Newsmaker

Пророссийский экс-президент Молдовы Игорь Додон начал публично жаловаться на то, что лидер страны Майя Санду "специально" дала пресс-конференцию в то же время, что и российский диктатор Владимир Путин.

Главные тезисы

  • Игорь Додон решил снова публично выяснить отношения с Маей Санду.
  • После победы Санду на выборах Додон начал дезинформационную кампанию, пытаясь очернить ее триумф.

Додон нашел новый повод, чтобы устроить скандал

Что важно понимать, 19 декабря лидер Молдовы Майя Санду проводила пресс-конференцию для журналистов.

По убеждению симпатика Кремля Додона, она "специально" сделала это тогда, когда и российский диктатор Владимир Путин.

Майя Санда, ты ничего не попутала? Считаешь себя королевой? Я понимаю, что ты живешь в другом мире.

Игорь Додон

Игорь Додон

Экс-президент Молдовы

По словам пророссийского политика, он еще планирует посмотреть пресс-конференцию Путина, поскольку пока не успел этого сделать.

Следует также отметить, что накануне нелегитимный президент РФ, отвечая на вопрос, изменил ли бы он свое решение о масштабном вторжении в Украину, если бы мог вернуться в февраль 2022 года, цинично заявил, что так называемую "специальную военную операцию" следовало начать еще раньше.

Как Додон отреагировал на победу Санду

Пророссийский экс-президент Молдовы после победы Майи Санду на президентских выборах назвал ее "президентом диаспоры".

Одиозный политик начал цинично врать, что победа Санда "ненастоящая", поскольку внутри страны большую поддержку одержал ее соперник, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло.

Она превратилась в "хромую утку", президента диаспоры, — беззастенчиво заявил Игорь Додон.

Что важно понимать, по итогам подсчета почти всех голосов Санду переизбралась на второй срок с преимуществом более чем в 10 процентных пунктов над кандидатом социалистов Стояногло; на заграничных участках за Маю Санду проголосовали более 80% избирателей.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Молдова ведут переговоры по возвращению уклонистов
Молдавская граница
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Молдова выслала российского дипломата. В РФ угрожают "ответом"
Молдова
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Молдова осудила массированную атаку РФ по энергоинфраструктуре Украины
Молдова осудила массированную атаку РФ по энергоинфраструктуре Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?