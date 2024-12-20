Пророссийский экс-президент Молдовы Игорь Додон начал публично жаловаться на то, что лидер страны Майя Санду "специально" дала пресс-конференцию в то же время, что и российский диктатор Владимир Путин.

Додон нашел новый повод, чтобы устроить скандал

Что важно понимать, 19 декабря лидер Молдовы Майя Санду проводила пресс-конференцию для журналистов.

По убеждению симпатика Кремля Додона, она "специально" сделала это тогда, когда и российский диктатор Владимир Путин.

Майя Санда, ты ничего не попутала? Считаешь себя королевой? Я понимаю, что ты живешь в другом мире. Игорь Додон Экс-президент Молдовы

По словам пророссийского политика, он еще планирует посмотреть пресс-конференцию Путина, поскольку пока не успел этого сделать.

Следует также отметить, что накануне нелегитимный президент РФ, отвечая на вопрос, изменил ли бы он свое решение о масштабном вторжении в Украину, если бы мог вернуться в февраль 2022 года, цинично заявил, что так называемую "специальную военную операцию" следовало начать еще раньше.

Как Додон отреагировал на победу Санду

Пророссийский экс-президент Молдовы после победы Майи Санду на президентских выборах назвал ее "президентом диаспоры".

Одиозный политик начал цинично врать, что победа Санда "ненастоящая", поскольку внутри страны большую поддержку одержал ее соперник, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло.

Она превратилась в "хромую утку", президента диаспоры, — беззастенчиво заявил Игорь Додон. Поделиться

Что важно понимать, по итогам подсчета почти всех голосов Санду переизбралась на второй срок с преимуществом более чем в 10 процентных пунктов над кандидатом социалистов Стояногло; на заграничных участках за Маю Санду проголосовали более 80% избирателей.