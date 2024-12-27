Шовинизм и ксенофобия. В сети жестко раскритиковали пост певицы Кати Chilly из-за нетерпимости
Категория
Культура
Дата публикации

Шовинизм и ксенофобия. В сети жестко раскритиковали пост певицы Кати Chilly из-за нетерпимости

Ханукия в центре Киева
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Источник:  online.ua

Известная украинская певица Катя Chilly нарвалась на критику в сети из-за собственного сообщения с осуждением установки меноры в Киеве по случаю праздника Хануки.

Главные тезисы

  • Катя Chilly подверглась жесткой критике в сети из-за осуждения установки меноры в Киеве по случаю Хануки.
  • Пользователи обвинили певицу в шовинизме и ксенофобии за ее комментарий о символах Хануки в столице Украины.
  • Сообщение Кати Chilly вызвало возмущение в сети, выражение недовольства отразили многие пользователи социальных сетей.

Что известно о скандальном сообщении Кате Chilly и реакции пользователей сети

В центре украинского государства в столице Украины во время войны за Украину должен быть установлен символ украинского Рождества. Не другие символы. И не символы других народов. При всей толерантности, уважении и уважении. Почет впервые должен быть своей земле, своему народу и своим традициям, охраняющим это государство и народ, — говорится в сообщении певицы на странице в Facebook.

Катя Chilly нарвалась на критику в сети из-за осуждения установки Ханукии в центре Киева
Катю Chilly раскритиковали в сети за сообщение с осуждением установки Ханукии в центре Киева

Пользователи сети возмущенно отреагировали на сообщение певицы, обвинив ее в шовинизме и ксенофобии.

Катя Chilly нарвалась на критику в сети из-за осуждения установки Ханукии в центре Киева
Катю Chilly раскритиковали в сети за сообщение с осуждением установки Ханукии в центре Киева

Что известно о реакции пользователей на сообщение Кати Chilly

Недавно мой друг поздравлял меня с Рождеством. Я его с Ханукой. А в Хайфе поставили рождественскую елку вместе с ханукией и полумесяцем, а у нас все еще идут разговоры о христианских ценностях среди людей, о них, как оказалось, ничего не знают, — отмечает пользователь Никита Титов.

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