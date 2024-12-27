Недавно мой друг поздравлял меня с Рождеством. Я его с Ханукой. А в Хайфе поставили рождественскую елку вместе с ханукией и полумесяцем, а у нас все еще идут разговоры о христианских ценностях среди людей, о них, как оказалось, ничего не знают, — отмечает пользователь Никита Титов.