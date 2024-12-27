Известная украинская певица Катя Chilly нарвалась на критику в сети из-за собственного сообщения с осуждением установки меноры в Киеве по случаю праздника Хануки.
Главные тезисы
- Катя Chilly подверглась жесткой критике в сети из-за осуждения установки меноры в Киеве по случаю Хануки.
- Пользователи обвинили певицу в шовинизме и ксенофобии за ее комментарий о символах Хануки в столице Украины.
- Сообщение Кати Chilly вызвало возмущение в сети, выражение недовольства отразили многие пользователи социальных сетей.
Что известно о скандальном сообщении Кате Chilly и реакции пользователей сети
Пользователи сети возмущенно отреагировали на сообщение певицы, обвинив ее в шовинизме и ксенофобии.
Что известно о реакции пользователей на сообщение Кати Chilly
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