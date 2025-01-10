Тейлор Свіфт визнали найкращою співачкою 21 століття

Авторитетне музичне видання Billboard назвало американську співачку Тейлор Свіфт найкращою виконавицею 21 століття.
Головні тези:
- Тейлор Свіфт визнана найкращою виконавицею XXI століття за версією Billboard.
- Співачка має вражаючі досягнення у музичних чартах, з 14 піснями, які очолювали рейтинги та 12 першими місцями у Billboard Hot 100.
- Тейлор Свіфт також встановила рекорд, посівши всі 10 сходинок чарту з альбомом "Midnights2 у 2022 році.
- До рейтингу кращих артистів XXI сторіччя, окрім Тейлор Свіфт, увійшли такі зірки як Дрейк, Ріанна, Post Malone, Емінем та інші.
- Досягнення Тейлор Свіфт в музичній індустрії є вражаючими, підтверджуючи її позицію однієї з найвидатніших виконавиць у світі теперішнього століття.
Що відомо про низку рекордів Тейлор Свіфт
Зазначається, що рейтинг складали на основі даних з чартів альбомів "Billboard 200" та "Billboard Hot 100" за 24 роки від початку 2000-х.
Вперше композиції Тейлор Свіфт з’явились у музичних чартах лише у 2006 році. Однак з того часу її пісні 14 разів очолювали музичні рейтинги та ще 12 разів ставали першими в підбірці "Billboard Hot 100".
Співачка також стала першою виконавицею, яка посіла всі 10 сходинок чарту з композиціями альбому "Midnights" у 2022 році.
У травні 2024 року вона повторила цей успіх з альбомом "The Tortured Poets Department". Ще один рекорд Тейлор, коли вона 86 тижнів була на першому місці у чарті "Billboard 200", що раніше не вдавалося жодному з музикантів у світі.
На другому місці у рейтинг найкращих артистів XXI століття опинився репер Дрейк. Він з'явився зі своїми треками у музичних чартах у 2009 році. З того часу 78 його пісень потрапили до десятки найкращих у "Hot 100", а загалом у чарт потрапили 338 пісень. З 2018 року до 2023 року Дрейк найдовше безперервно перебував у добірці "Hot 100", а це 431 тиждень.
Третю сходинку посіла співачка Ріанна. До музичних чартів вона вперше потрапила у 2005 році.
Тоді ще зовсім юна 17-річна виконавиця швидко здобула світову славу, а її треки стали хітами.
Відтак, дві її платівки були першими у "Billboard 200", а 14 синглів очолили "Hot 100". До слова, її також визнали наймолодшою зіркою в історії чарту, чиї 10 пісень опинилися на першому місці.
Хто увійшов до рейтингу найкращих артистів 21 століття
Тейлор Свіфт
Дрейк
Ріанна
Post Malone
Емінем
The Weeknd
Бейонсе
Джастін Бібер
Бруно Марс
Usher
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