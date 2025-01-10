Тейлор Свіфт визнали найкращою співачкою 21 століття

Що відомо про низку рекордів Тейлор Свіфт

Зазначається, що рейтинг складали на основі даних з чартів альбомів "Billboard 200" та "Billboard Hot 100" за 24 роки від початку 2000-х.

Вперше композиції Тейлор Свіфт з’явились у музичних чартах лише у 2006 році. Однак з того часу її пісні 14 разів очолювали музичні рейтинги та ще 12 разів ставали першими в підбірці "Billboard Hot 100".

Співачка також стала першою виконавицею, яка посіла всі 10 сходинок чарту з композиціями альбому "Midnights" у 2022 році.

Тейлор Свіфт

У травні 2024 року вона повторила цей успіх з альбомом "The Tortured Poets Department". Ще один рекорд Тейлор, коли вона 86 тижнів була на першому місці у чарті "Billboard 200", що раніше не вдавалося жодному з музикантів у світі.

На другому місці у рейтинг найкращих артистів XXI століття опинився репер Дрейк. Він з'явився зі своїми треками у музичних чартах у 2009 році. З того часу 78 його пісень потрапили до десятки найкращих у "Hot 100", а загалом у чарт потрапили 338 пісень. З 2018 року до 2023 року Дрейк найдовше безперервно перебував у добірці "Hot 100", а це 431 тиждень.

Третю сходинку посіла співачка Ріанна. До музичних чартів вона вперше потрапила у 2005 році.

Тоді ще зовсім юна 17-річна виконавиця швидко здобула світову славу, а її треки стали хітами.

Відтак, дві її платівки були першими у "Billboard 200", а 14 синглів очолили "Hot 100". До слова, її також визнали наймолодшою зіркою в історії чарту, чиї 10 пісень опинилися на першому місці.

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