Тейлор Свіфт встановила рекорд на MTV Video Music Awards 2024

Відома американська співачка Тейлор Свіфт забрала сім нагород на MTV Video Music Awards 2024. Вона встановила новий рекорд, зібравши вже 30 статуеток.

Тейлор Свіфт на MTV Video Music Awards 2024 встановила рекорд

Відеокліпи співачки були представлені одразу в 12 номінаціях з 25. Обрання кращих робіт відбувалось шляхом голосування глядачів.

Тейлор Свіфт завоювала 7 нагород.

Загальна кількість перемог співачки на MTV Video Music Awards сягає 30. Жоден інший виконавець не зміг отримати стільки перемог.

Тейлор Свіфт отримала 7 нагород

Співачка підтримала Гарріс на виборах президента США

Тейлор Свіфт знають не лише як одну з найпопулярніших виконавиць світу, а і як прихильницю Демократичної партії. У 2024 році співачка відверто розповіла, що підтримає Камалу Гарріс на президентських виборах.

Насправді Свіфт не збиралась про це заявляти, але команда республіканця Трампа розмістила діпфейк, на якому виконавиця нібито говорить про його підтримку.

Тому співачка вирішила спростувати фейк та повідомити про свої справжні уподобання.

Тейлор не впустила можливості покепкувати з Трампа. Вона опублікувала власну світлину з котом та підписала її як «Тейлор Свіфт — бездітна жінка-кошатниця».

Цю фразу співачка написала не просто так. Три роки тому зараз вже потенційний віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав жінок, які не народжували, «бездітними кошатницями».