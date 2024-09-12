Тейлор Свифт установила рекорд на MTV Video Music Awards 2024

Известная американская певица Тейлор Свифт забрала семь наград на MTV Video Music Awards 2024. Она установила новый рекорд, собрав уже 30 статуэток.

Тейлор Свифт на MTV Video Music Awards 2024 установила рекорд

Видеоклипы певицы были представлены сразу в 12 номинациях из 25. Выбор лучших работ проходил путем голосования зрителей.

Тейлор Свифт завоевала 7 наград.

Общее количество побед певицы на MTV Video Music Awards достигает 30. Ни один исполнитель не смог одержать столько побед.

Тейлор Свифт получила 7 наград

Певица поддержала Харрис на выборах президента США

Тейлор Свифт знают не только как одну из самых популярных исполнительниц мира, но и как поклонницу Демократической партии. В 2024 году певица откровенно рассказала, что поддержит Камалу Харрис на президентских выборах.

В действительности Свифт не собиралась об этом заявлять, но команда республиканца Трампа разместила дипфейк, на котором исполнительница якобы говорит о его поддержке.

Поэтому певица решила опровергнуть фейк и сообщить о своих настоящих предпочтениях.

Тейлор не упустила возможности посмеяться над Трампом. Она опубликовала собственную фотографию с котом и подписала ее как «Тейлор Свифт — бездетная женщина-кошатница».

Эту фразу певица написала не просто так. Три года назад сейчас уже потенциальный вице-президент США Джей Ди Венс назвал нерожавших женщин «бездетными кошатницами».