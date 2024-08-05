Альбом The Tortured Poets Department Тейлор Свифт вернулся на вершину чарта Billboard 200.

Последний альбом американской точки Тейлор Свифт вернулся на первую ступеньку чарта Billboard 200, что сделало его пластинкой, находящейся на вершине 13 недель.

The Tortured Poets Department снова возглавил чарт Billboard 200

Альбом The Tortured Poets Department 34-летней певицы Тейлор Свифт вернулся на первое место в чарте Billboard 200 после того, как в июле его сдвинула с вершины пластинка Эминема The Death of Slim Shady (Coup de Grâce).

Вышедший 19 апреля 11-й альбом Тейлор Свифт провел свои первые 12 недель на вершине чарта Billboard 200. 24 июля 12-й студийник американского рэпера Эминема сдвинул The Tortured Poets Department. Альбом Свифт опустился на 4 место и не возвращал себе первенство 2 недели.

Сейчас, по данным Luminate, The Tortured Poets Department возглавил список, заработав 71 тыс. единиц — показатель, который учитывают при формировании чартов. На сегодняшний день последним альбомом, который продержался на первом месте по меньшей мере 13 недель, был One Thing at a Time Моргана Воллена, который был на первом месте 19 недель подряд — с марта 2023 года по март этого года.

До того, как Эминем подвинул пластинку Свифт, ее альбом побил рекорд, ранее принадлежавший Уитни Хьюстон. The Tortured Poets Department стал альбомом, который наибольшее количество недель подряд со дня выхода держался на первом месте. Альбом Houston 1987 держал первенство в течение 11 недель от даты релиза.

Тейлор Свифт

В начале года Тейлор Свифт стала рекордсменкой среди сольных исполнителей. Ее имя наибольшее количество недель числилось на вершине чарта Billboard 200. Предыдущим рекордсменом был Элвис Пресли, и она опередила короля рок-н-ролла. Ее последний альбом The Tortured Poets Department, вышедший 19 апреля, стал самым прослушиваемым альбомом на Spotify за один день. Поделиться

Новый альбом Тейлор Свифт произвел фурор

34-летняя американская музыкант и исполнительница Тейлор Свифт, которая 19 апреля выпустила альбом The Tortured Poets Department, помогший ей установить сразу несколько рекордов, теперь стала первой артисткой, которой удалось забрать все 10 ступенек первой десятки чарта Billboard Hot 100. забрали первые 14 мест чарта.

Список самых популярных треков возглавила композиция Fortnight, записанная вместе с рэпером Post Malone. Песня, как и все остальные с первой четырнадцатки, входит в альбом певицы The Tortured Poets Department.

В общей сложности в Billboard Hot 100 вошло 32 песни Тейлор Свифт, то есть все композиции ее нового альбома. Звезда уже становилась единственной исполнительницей, когда-либо монополизировавшей первую десятку Billboard Hot 100. В 2022 году этого результата ей помог достичь альбом Midnights.