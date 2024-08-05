Альбом The Tortured Poets Department Тейлор Свіфт повернувся на вершину чарту Billboard 200

Останній альбом американської попзірки Тейлор Свіфт повернувся на першу сходинку чарту Billboard 200, що зробило його платівкою, яка перебуває на вершині 13 тижнів.

The Tortured Poets Department знову очолив чарт Billboard 200

Альбом The Tortured Poets Department 34-річної співачки Тейлор Свіфт повернувся на перше місце в чарті Billboard 200 після того, як у липні його посунула з вершини платівка Емінема The Death of Slim Shady (Coup de Grâce).

11-й альбом Тейлор Свіфт, що вийшов 19 квітня, провів свої перші 12 тижнів на вершині чарту Billboard 200. 24 липня 12-й студійник американського репера Емінема посунув The Tortured Poets Department. Альбом Свіфт опустився на 4-те місце і не повертав собі першість 2 тижні.

Нині, за даними Luminate, The Tortured Poets Department очолив список, заробивши 71 тис одиниць — показник, який враховують при формуванні чартів. На сьогодні останнім альбомом, який протримався на першому місці щонайменше 13 тижнів, був One Thing at a Time Моргана Воллена, який загалом був на першому місці 19 тижнів поспіль — з березня 2023 року по березень цього року.

До того, як Емінем посунув платівку Свіфт, її альбом побив рекорд, що раніше належав Вітні Г’юстон. The Tortured Poets Department став альбомом, який найбільшу кількість тижнів поспіль від дня виходу тримався на першому місці. Альбом Houston 1987 року тримав першість протягом 11 тижнів від дати релізу.

Тейлор Свіфт

На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу. Її останній альбом The Tortured Poets Department, який вийшов 19 квітня, став найбільш прослуховуваним альбомом на Spotify за один день. Поширити

Новий альбом Тейлор Свіфт спричинив фурор

34-річна американська музикантка і виконавиця Тейлор Свіфт, яка 19 квітня випустила альбом The Tortured Poets Department, що допоміг їй встановити одразу кілька рекордів, тепер стала першою артисткою, якій вдалося забрати всі 10 сходинок першої десятки чарту Billboard Hot 100. Фактично, її пісні забрали перші 14 місць чарту.

Список найпопулярніших треків очолила композиція Fortnight, записана разом з репером Post Malone. Пісня, як і всі інші з першої чотирнадцятки, входить до альбому співачки The Tortured Poets Department.

Загалом до Billboard Hot 100 увійшло 32 пісні Тейлор Свіфт, тобто всі композиції її нового альбому. Зірка вже ставала єдиною виконавицею, яка коли-небудь монополізувала першу десятку Billboard Hot 100. У 2022 році цього результату їй допоміг досягнути альбом Midnights.