Популярна американська співачка Тейлор Свіфт встановила абсолютний рекорд, заробивши у рамках концертного туру Eras 2 млрд доларів з продажу квитків.
Головні тези:
- Тейлор Свіфт побила рекорд заробітку з концертного туру Eras, заробивши неймовірні 2 млрд доларів.
- У рамках свого туру співачка встигла дати 149 концертів, кількість відвідувачів яких склала понад 10 млн осіб по всьому світу.
- Тур Eras зробив Тейлор Свіфт ще популярнішою, порівняно з такими легендарними виконавцями, як 'Бітлз' або Майкл Джексон.
- Співачка виплатила бонуси на суму 197 млн доларів усім, хто працював на її турі, підтримуючи робочі місця у різних галузях.
- Тейлор Свіфт продемонструвала вражаючу успішність та великодушність у реалізації свого концертного туру Eras.
Що відомо про рекордний заробіток Тейлор Свіфт у рамках масштабного концертного туру Eras
Зазначається, що концертний тур співачки тривав майже 2 років. За цей час Свіфт встигла дати 149 концертів, останній з яких пройшов у минулу неділю, 8 грудня, в канадському Ванкувері.
Від продажу білетів у рамках концертного туру співачка заробила неймовірні 2 млрд 77 млн 618 тис 725 доларів.
Ці вдвічі більше, ніж попередні володарі рекорду — гурт Coldplay.
Coldplay продали квитків на свій 156-денний світовий тур Music of the Spheres на суму 1 млрд доларів.
Що відомо про кількість відвідувачів на концертах Тейлор Свіфт по всьому світу
За інформацією продюсерської компанії Taylor Swift Touring, загалом концерти співачки відвідали 10 млн 168 тис людей.
Середня ціна на квитки складала близько 204 доларів.
Найбільша кількість відвідувачів концерту Свіфт була зафіксована в Мельбурні, Австралія, 16 лютого 2024 року — понад 96 тис осіб.
Вісім виступів на стадіоні "Вемблі" в Лондоні разом зібрали 753 тис 112 людей.
Тур Eras окрім неймовірних прибутків також зробив співачку ще більш популярною на рівні "Бітлз" у 1960-х або Майкла Джексона у 80-х роках.
Кожне висловлювання Свіфт зі сцени, зміна вбрання чи поява поза концертами ретельно документувалися в соціальних мережах і в медіа.
За інформацією видання People, за останні два роки виконавиця виплатила 197 млн доларів бонусів усім, хто працював у її турі: включаючи водіїв вантажівок, кейтерингових компаній, техніків з інструментів, мерч-команду, освітлювачів, звукорежисерів, продюсерів та асистентів, теслярів, танцюристів, оркестр, охорону, хореографів, піротехніків, перукарів, візажистів, костюмерів, фізіотерапевтів тощо.
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