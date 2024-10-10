Культова американська співачка Тейлор Свіфт неочікувано спровокувала шалений попит на тату-веснянки на обличчі після появи з таким аксесуаром на одному з матчів американського футболу.

Що відомо про причетність Тейлор Свіфт до популяризації нового косметичного тренду

Зазначається, що після того, як співачка з’явилась на стадіоні з яскравими тату-веснянками на обличчі, її шанувальники швидко дізнались, в кого саме зірка придбала новий косметичний тренд.

Після цього обсяг замовлень аналогічних тату зріс на 2,5 тис %, а жінка, що робить модні прикраси на обличчя, виявилась просто невзмозі задовільнити шалене зростання попиту.

Зокрема, Тейлор Свіфт придбала блискучі тату-веснянки від бренду Fazit, а вже за кілька годин продаж цього косметичного аксесуару зріз до шалених показників.

Зокрема, шанувальники співачки не залишили жодної одиниці продукції Fazit на онлайн-платформі Amazon.

За словами співзасновниці бренду Аліетт Баттельман, продажі штучних тату-веснянок зросли на 2500%.

Не забарилась реакція в тіктоці й іншої співзасновниці бренду, яка розповіла, що після виходу Тейлор Свіфт у штучних веснянках, продажі настільки зросли, що команда ледь справляється з напливом.

я обожнюю такі історії. Свіфт зʼявилась у тату-весняночках невеликого бренду і вказала його. дівчина-власниця отримала стотищ замовлень наступного дня і перестала справлятися з напливом https://t.co/EPDhXEguX9 — пані книгарка (@pani_knygarka) October 9, 2024

Що відомо про вплив Тейлор Свіфт на моду та тренди

Це вже не вперше одяг чи прикраси, які одягає Тейлор Свіфт буквально зникають з сайтів продажу за кілька годин. Кілька місяців тому співачка одягнула фіолетові шорти від Pop Flex і вже за кілька годин всі розміри були розпродані.

Аналогічно швидко продавалися джинси від Area чи куртка Wear by Erin Andrews, яка зникла з продажів одразу після того, як в ній вийшла співачка.

Користувачі називають це явище "ефектом Тейлор Свіфт", а бренди цінують співпрацю зі співачкою, оскільки розуміють, яку силу має лише її один вихід у світ.