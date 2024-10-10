Тейлор Свіфт спровокувала шалений попит на новий косметичний тренд. Про що мова
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Тейлор Свіфт спровокувала шалений попит на новий косметичний тренд. Про що мова

Тейлор Свіфт
Джерело:  Marie Claire

Культова американська співачка Тейлор Свіфт неочікувано спровокувала шалений попит на тату-веснянки на обличчі після появи з таким аксесуаром на одному з матчів американського футболу. 

Головні тези:

  • Поява Тейлор Свіфт з тату-веснянками на обличчі спровокувала шалений попит на цей косметичний тренд.
  • За кілька годин після виходу зірки в аксесуарах від бренду Fazit продажі зросли до неочікувано високих показників.
  • Не вперше відомо, що носіння Тейлор Свіфт певного одягу чи аксесуарів призводить до шаленого збільшення попиту на ці продукти.
  • Ефект Тейлор Свіфт стає причиною того, що одяг або прикраси, які носить співачка, швидко розпродуються.
  • Бренди цінують співпрацю з Тейлор Свіфт, розуміючи, що лише один вихід зірки у світ може мати значний вплив на продажі та популярність продукту.

Що відомо про причетність Тейлор Свіфт до популяризації нового косметичного тренду

Зазначається, що після того, як співачка з’явилась на стадіоні з яскравими тату-веснянками на обличчі, її шанувальники швидко дізнались, в кого саме зірка придбала новий косметичний тренд.

Після цього обсяг замовлень аналогічних тату зріс на 2,5 тис %, а жінка, що робить модні прикраси на обличчя, виявилась просто невзмозі задовільнити шалене зростання попиту.

Зокрема, Тейлор Свіфт придбала блискучі тату-веснянки від бренду Fazit, а вже за кілька годин продаж цього косметичного аксесуару зріз до шалених показників.

Зокрема, шанувальники співачки не залишили жодної одиниці продукції Fazit на онлайн-платформі Amazon.

За словами співзасновниці бренду Аліетт Баттельман, продажі штучних тату-веснянок зросли на 2500%.

Не забарилась реакція в тіктоці й іншої співзасновниці бренду, яка розповіла, що після виходу Тейлор Свіфт у штучних веснянках, продажі настільки зросли, що команда ледь справляється з напливом.

Що відомо про вплив Тейлор Свіфт на моду та тренди

Це вже не вперше одяг чи прикраси, які одягає Тейлор Свіфт буквально зникають з сайтів продажу за кілька годин. Кілька місяців тому співачка одягнула фіолетові шорти від Pop Flex і вже за кілька годин всі розміри були розпродані.

Аналогічно швидко продавалися джинси від Area чи куртка Wear by Erin Andrews, яка зникла з продажів одразу після того, як в ній вийшла співачка.

Користувачі називають це явище "ефектом Тейлор Свіфт", а бренди цінують співпрацю зі співачкою, оскільки розуміють, яку силу має лише її один вихід у світ.

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