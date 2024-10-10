Культовая американская певица Тейлор Свифт неожиданно спровоцировала безумный спрос на тату-веснушки на лице после появления с таким аксессуаром на одном из матчей американского футбола.

Что известно о причастности Тейлор Свифт к популяризации нового косметического тренда

Отмечается, что после того, как певица появилась на стадионе с яркими тату-веснушками на лице, ее поклонники быстро узнали, у кого именно звезда приобрела новый косметический тренд.

После этого объем заказов аналогичных тату вырос на 2,5 тыс%, а женщина, делающая модные украшения на лицо, оказалась просто не в состоянии удовлетворить бешеный рост спроса.

В частности, Тейлор Свифт приобрела блестящие тату-веснушки от бренда Fazit, а уже через несколько часов продажа этого косметического аксессуара срез до безумных показателей.

В частности, любители певицы не оставили ни одной единицы продукции Fazit на онлайн-платформе Amazon.

По словам соучредительницы бренда Алиетт Баттельман, продажи искусственных тату-веснушек выросли на 2500%.

Не заставила себя ждать реакция в тектоке и другой соучредительницы бренда, которая рассказала, что после выхода Тейлор Свифт в искусственных веснушках, продажи настолько выросли, что команда едва справляется с наплывом.

я обожнюю такі історії. Свіфт зʼявилась у тату-весняночках невеликого бренду і вказала його. дівчина-власниця отримала стотищ замовлень наступного дня і перестала справлятися з напливом https://t.co/EPDhXEguX9 — пані книгарка (@pani_knygarka) October 9, 2024

Что известно о влиянии Тейлор Свифт на моду и тренды

Это уже не первый раз одежда или украшения, которые одевает Тейлор Свифт буквально исчезают с сайтов продаж за несколько часов. Несколько месяцев назад певица надела фиолетовые шорты от Pop Flex и уже через несколько часов все размеры были распроданы.

Аналогично быстро продавались джинсы от Area или куртка Wear by Erin Andrews, исчезнувшая с продаж сразу после того, как в ней вышла певица.

Пользователи называют это явление "эффектом Тейлор Свифт", а бренды ценят сотрудничество с певицей, поскольку понимают, какую силу имеет только один выход в свет.