Популярная американская певица Тейлор Свифт установила абсолютный рекорд, заработав в рамках концертного тура Eras 2 млрд долларов по продаже билетов.

Что известно о рекордном заработке Тейлора Свифта в рамках масштабного концертного тура Eras

Отмечается, что концертный тур певицы длился около 2 лет. За это время Свифт успела дать 149 концертов, последний из которых прошел в минувшее воскресенье, 8 декабря, в канадском Ванкувере.

От продажи билетов в рамках концертного тура певица заработала невероятные 2 млрд. 77 млн. 618 тыс. 725 долларов.

Эти вдвое больше, чем предыдущие обладатели рекорда — группа Coldplay.

Coldplay продали билеты на свой 156-дневный мировой тур Music of the Spheres на сумму 1 млрд долларов.

Что известно о количестве посетителей на концертах Тейлор Свифт по всему миру

По информации продюсерской компании Taylor Swift Touring, всего концерты певицы посетили 10 млн 168 тыс человек.

Средняя цена билетов составляла около 204 долларов.

Наибольшее количество посетителей концерта Свифт было зафиксировано в Мельбурне, Австралия, 16 февраля 2024 года — более 96 тыс. человек.

Восемь выступлений на стадионе "Уэмбли" в Лондоне вместе собрали 753 тыс 112 человек.

Тур Eras помимо невероятных прибылей также сделал певицу еще более популярной на уровне "Битлз" в 1960-х или Майкла Джексона в 80-х годах.

Каждое высказывание Свифта со сцены, смена наряда или появление вне концертов тщательно документировались в социальных сетях и в медиа.

По информации издания People, за последние два года исполнительница выплатила 197 млн долларов бонусов всем, кто работал в ее туре: включая водителей грузовиков, кейтеринговых компаний, техников по инструментам, мерч-команду, осветителей, звукорежиссеров, продюсеров и ассистентов, плотников, танцоров оркестр, охрану, хореографов, пиротехников, парикмахеров, визажистов, костюмеров, физиотерапевтов и т.д.