Тейлор Свифт признали лучшей певицей 21 века

Что известно о ряде рекордов Тейлор Свифт

Отмечается, что рейтинг составляли на основе данных из чартов альбомов Billboard 200 и Billboard Hot 100 за 24 года с начала 2000-х.

Впервые композиции Тейлор Свифт появились в музыкальных чартах только в 2006 году. Однако с тех пор ее песни 14 раз возглавляли музыкальные рейтинги и еще 12 раз становились первыми в подборке Billboard Hot 100.

Певица также стала первой исполнительницей, занявшей все 10 ступенек чарта с композициями альбома "Midnights" в 2022 году.

Тейлор Свифт

В мае 2024 года она повторила этот успех с альбомом The Tortured Poets Department. Еще один рекорд Тейлор, когда она 86 недель была на первом месте в чарте Billboard 200, что раньше не удавалось ни одному из музыкантов в мире.

На втором месте в рейтинг лучших артистов XXI века оказался рэппер Дрейк. Он появился со своими треками в музыкальных чартах в 2009 году. С тех пор 78 его песен попали в десятку лучших в "Hot 100", а всего в чарт попали 338 песен. С 2018 года по 2023 год Дрейк дольше всего непрерывно находился в подборке "Hot 100", а это 431 неделя.

Третью строчку заняла певица Рианна. В музыкальные чарты она впервые попала в 2005 году.

Тогда еще совсем юная 17-летняя исполнительница быстро снискала мировую славу, а ее треки стали хитами.

Следовательно, две ее пластинки были первыми в Billboard 200, а 14 синглов возглавили Hot 100. К слову, ее признали самой молодой звездой в истории чарта, чьи 10 песен оказались на первом месте.

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