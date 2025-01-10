Тейлор Свифт получила звание лучшей певицы XXI века
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Тейлор Свифт получила звание лучшей певицы XXI века

Тейлор Свифт
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Источник:  Billboard

Авторитетное музыкальное издание Billboard назвало американскую певицу Тейлор Свифт лучшей исполнительницей 21 века.

Главные тезисы

  • Тейлор Свифт признана лучшей исполнительницей XXI века по версии Billboard за ее впечатляющие достижения в музыкальной индустрии.
  • Певица установила рекорд, заняв все 10 строчек чарта с альбомом Midnights в 2022 году, что поразило мир музыки.
  • В рейтинг лучших артистов XXI века входят также звезды, как Дрейк, Рианна, Post Malone, Эминем, подчеркивая выдающиеся таланты в музыкальной сфере.
  • Тейлор Свифт удерживала первое место в чарте Billboard 200 в течение 86 недель, превзойдя всех других музыкантов в мире.
  • Среди лучших артистов XXI века также Рианна, чьи хиты стали популярными с момента ее дебюта в 2005 году, и Дрейк, удерживавшийся на вершине музыкальных чартов на протяжении 431 недели.

Что известно о ряде рекордов Тейлор Свифт

Отмечается, что рейтинг составляли на основе данных из чартов альбомов Billboard 200 и Billboard Hot 100 за 24 года с начала 2000-х.

Впервые композиции Тейлор Свифт появились в музыкальных чартах только в 2006 году. Однако с тех пор ее песни 14 раз возглавляли музыкальные рейтинги и еще 12 раз становились первыми в подборке Billboard Hot 100.

Певица также стала первой исполнительницей, занявшей все 10 ступенек чарта с композициями альбома "Midnights" в 2022 году.

Тейлор Свифт признали лучшей певицей 21 века
Тейлор Свифт

В мае 2024 года она повторила этот успех с альбомом The Tortured Poets Department. Еще один рекорд Тейлор, когда она 86 недель была на первом месте в чарте Billboard 200, что раньше не удавалось ни одному из музыкантов в мире.

На втором месте в рейтинг лучших артистов XXI века оказался рэппер Дрейк. Он появился со своими треками в музыкальных чартах в 2009 году. С тех пор 78 его песен попали в десятку лучших в "Hot 100", а всего в чарт попали 338 песен. С 2018 года по 2023 год Дрейк дольше всего непрерывно находился в подборке "Hot 100", а это 431 неделя.

Третью строчку заняла певица Рианна. В музыкальные чарты она впервые попала в 2005 году.

Тогда еще совсем юная 17-летняя исполнительница быстро снискала мировую славу, а ее треки стали хитами.

Следовательно, две ее пластинки были первыми в Billboard 200, а 14 синглов возглавили Hot 100. К слову, ее признали самой молодой звездой в истории чарта, чьи 10 песен оказались на первом месте.

Кто вошел в рейтинг лучших артистов 21 века

  • Тейлор Свифт

  • Дрейк

  • Рианна

  • Post Malone

  • Эминем

  • The Weeknd

  • Бейонсе

  • Джастин Бибер

  • Бруно Марс

  • Usher

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