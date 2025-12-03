Евровидение-2026. Известны имена финалистов Нацотбора
Категория
Культура
Дата публикации

Евровидение-2026. Известны имена финалистов Нацотбора

Финалисты Нацотбора уже известны
Читати українською
Источник:  Суспільне

3 декабря объявили список артистов, которые будут сражаться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе. Стоит обратить внимание на то, что в него попали 4 исполнителя, ранее участвовавших в Нацотборе: Jerry Heil, LAUD, группа MOLODI и Monokate.

Главные тезисы

  • Музыкальная продюсер конкурса Джамала была активно вовлечена в процесс формирования шортлиста.
  • Она также призывает зрителей участвовать в новом важном голосовании.

Финалисты Нацотбора уже известны

Как выглядит полный список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2026":

  • Jerry Heil

  • LAUD

  • LELÉKA

  • MOLODI

  • Monokate

  • Mr. Vel

  • The Elliens

  • Valeriya Force

  • Щука Рыба.

Фото: Общественное

Стоит отметить, что музыкальная продюсер конкурса Джамала уже выступила с заявлением по этому поводу.

По ее словам, это был очень сложный процесс и окончательный выбор — формирование шортиста Нацотбора-2026.

Впереди — голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шести артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активны и голосовали за своих фаворитов.

Джамала

Джамала

Украинская певица, победительница "Евровидения-2016"

Что важно понимать, запланировано также онлайн-голосование за 10 финалиста.

Окончательный список всех участников финала организаторы обнародуют до 15 января 2026, а сам финал Нацотбора состоится в феврале.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Скандал вокруг певицы Адель. Что решил суд
Адель
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Шовинизм и ксенофобия. В сети жестко раскритиковали пост певицы Кати Chilly из-за нетерпимости
Ханукия в центре Киева
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Тейлор Свифт получила звание лучшей певицы XXI века
Тейлор Свифт

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?