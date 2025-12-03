Евровидение-2026. Известны имена финалистов Нацотбора

3 декабря объявили список артистов, которые будут сражаться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе. Стоит обратить внимание на то, что в него попали 4 исполнителя, ранее участвовавших в Нацотборе: Jerry Heil, LAUD, группа MOLODI и Monokate.

Финалисты Нацотбора уже известны

Как выглядит полный список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2026":

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

Щука Рыба.

Фото: Общественное

Стоит отметить, что музыкальная продюсер конкурса Джамала уже выступила с заявлением по этому поводу.

По ее словам, это был очень сложный процесс и окончательный выбор — формирование шортиста Нацотбора-2026.

Впереди — голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шести артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активны и голосовали за своих фаворитов. Джамала Украинская певица, победительница "Евровидения-2016"

Что важно понимать, запланировано также онлайн-голосование за 10 финалиста.