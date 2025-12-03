Евровидение-2026. Известны имена финалистов Нацотбора

3 декабря объявили список артистов, которые будут сражаться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе. Стоит обратить внимание на то, что в него попали 4 исполнителя, ранее участвовавших в Нацотборе: Jerry Heil, LAUD, группа MOLODI и Monokate.
Главные тезисы
- Музыкальная продюсер конкурса Джамала была активно вовлечена в процесс формирования шортлиста.
- Она также призывает зрителей участвовать в новом важном голосовании.
Финалисты Нацотбора уже известны
Как выглядит полный список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2026":
Jerry Heil
LAUD
LELÉKA
MOLODI
Monokate
Mr. Vel
The Elliens
Valeriya Force
Щука Рыба.
Стоит отметить, что музыкальная продюсер конкурса Джамала уже выступила с заявлением по этому поводу.
По ее словам, это был очень сложный процесс и окончательный выбор — формирование шортиста Нацотбора-2026.
Что важно понимать, запланировано также онлайн-голосование за 10 финалиста.
Окончательный список всех участников финала организаторы обнародуют до 15 января 2026, а сам финал Нацотбора состоится в феврале.
