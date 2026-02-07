Финал Нацотбора на Евровидение-2026 — где и когда смотреть онлайн

В 2026 году финал Национального отбора на "Евровидение" состоится 7 февраля.
Где и когда смотреть финал Нацотбора на Евровидение-2026
18:00 — Предшоу Нацотбора-2026. Ведущая видеоблога Евровидения Украина Анна Тульева расскажет о полном пути команд и артистов — от первых решений до репетиций, трансформаций и выхода на большую сцену.
19:00 — начинается трансляция Нацотбора-2026
Где смотреть:
на телеканале Суспільне Культура ;
на ютуб-канале "Евровидения Украина" ;
на сайтах Суспільне Культура и Евровидение в Украине .
слушать на Радио Промінь с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко;
смотреть на английском языке на ютуб-канале Евровидения Украина , комментировать Юрий Мазур и Наталья Слипенко.
в приложении "Дія".
Правила голосования
Представителя или представительницу Украины на "Евровидении-2026" определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%) во время финального концерта.
Зрительное голосование состоится в мобильном приложении "Действие" и посредством СМС.
Принять участие в онлайн-опросе в приложении "Действие" смогут все желающие от 14 лет.
По SMS-голосованию абоненты мобильных операторов должны отправить сообщение на номер 7576 с кодом от 1 до 10, который соответствует порядковому номеру участника. С одного телефонного номера будет засчитано только одно SMS-сообщение за одного участника финала. О начале и окончании голосования в эфире зрителей сообщат ведущие шоу.
Порядок выступлений участников в финале Национального отбора 2026:
Valeriya Force — Open Our Hearts
Molodi — Legends
Monokate — ТУТ
The Elliens — Crawling Whispers
Laud — Lightkeeper
Leleka — Ridnym
Mr. Vel — Do or Done
Khayat — "Герцы"
Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
"ЩукаРыба" — "Моя земля"
Оценивать выступления финалистов будут:
певица, победительница "Евровидения 2004" Руслана;
певица, участница "Евровидения 2013" Zlata Ognevich;
украинский композитор и певец Евгений Филатов;
генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" и директор "ХитFM" Виталий Дроздов;
режиссер, хореограф-постановщик Константин Томильченко.
