Финал Нацотбора на Евровидение-2026 — где и когда смотреть онлайн

В 2026 году финал Национального отбора на "Евровидение" состоится 7 февраля.

Где и когда смотреть финал Нацотбора на Евровидение-2026

18:00 — Предшоу Нацотбора-2026. Ведущая видеоблога Евровидения Украина Анна Тульева расскажет о полном пути команд и артистов — от первых решений до репетиций, трансформаций и выхода на большую сцену.

19:00 — начинается трансляция Нацотбора-2026

Где смотреть:

Правила голосования

Представителя или представительницу Украины на "Евровидении-2026" определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%) во время финального концерта.

Зрительное голосование состоится в мобильном приложении "Действие" и посредством СМС.

Принять участие в онлайн-опросе в приложении "Действие" смогут все желающие от 14 лет.

Для этого нужно зайти в приложение "Действие", в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос" и отдать свой голос за одного из 10 финалистов. Поделиться

По SMS-голосованию абоненты мобильных операторов должны отправить сообщение на номер 7576 с кодом от 1 до 10, который соответствует порядковому номеру участника. С одного телефонного номера будет засчитано только одно SMS-сообщение за одного участника финала. О начале и окончании голосования в эфире зрителей сообщат ведущие шоу.

Порядок выступлений участников в финале Национального отбора 2026:

Valeriya Force — Open Our Hearts Molodi — Legends Monokate — ТУТ The Elliens — Crawling Whispers Laud — Lightkeeper Leleka — Ridnym Mr. Vel — Do or Done Khayat — "Герцы" Jerry Heil — Catharticus (Prayer) "ЩукаРыба" — "Моя земля"

Оценивать выступления финалистов будут:

певица, победительница "Евровидения 2004" Руслана;

певица, участница "Евровидения 2013" Zlata Ognevich;

украинский композитор и певец Евгений Филатов;

генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" и директор "ХитFM" Виталий Дроздов;

режиссер, хореограф-постановщик Константин Томильченко.