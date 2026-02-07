Финал Нацотбора на Евровидение-2026 — где и когда смотреть онлайн
Финал Нацотбора на Евровидение-2026 — где и когда смотреть онлайн

Евровидение
Источник:  Суспільне. Культура

В 2026 году финал Национального отбора на "Евровидение" состоится 7 февраля.

Главные тезисы

  • Финал Национального отбора на Евровидение-2026 пройдет 7 февраля. Где и когда смотреть онлайн?
  • Участие в голосовании жюри и зрителей будет определять представителя Украины на Евровидении-2026.

Где и когда смотреть финал Нацотбора на Евровидение-2026

18:00 — Предшоу Нацотбора-2026. Ведущая видеоблога Евровидения Украина Анна Тульева расскажет о полном пути команд и артистов — от первых решений до репетиций, трансформаций и выхода на большую сцену.

19:00 — начинается трансляция Нацотбора-2026

Где смотреть:

Правила голосования

Представителя или представительницу Украины на "Евровидении-2026" определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%) во время финального концерта.

Зрительное голосование состоится в мобильном приложении "Действие" и посредством СМС.

Принять участие в онлайн-опросе в приложении "Действие" смогут все желающие от 14 лет.

Для этого нужно зайти в приложение "Действие", в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос" и отдать свой голос за одного из 10 финалистов.

По SMS-голосованию абоненты мобильных операторов должны отправить сообщение на номер 7576 с кодом от 1 до 10, который соответствует порядковому номеру участника. С одного телефонного номера будет засчитано только одно SMS-сообщение за одного участника финала. О начале и окончании голосования в эфире зрителей сообщат ведущие шоу.

Порядок выступлений участников в финале Национального отбора 2026:

  1. Valeriya Force — Open Our Hearts

  2. Molodi — Legends

  3. Monokate — ТУТ

  4. The Elliens — Crawling Whispers

  5. Laud — Lightkeeper

  6. Leleka — Ridnym

  7. Mr. Vel — Do or Done

  8. Khayat — "Герцы"

  9. Jerry Heil — Catharticus (Prayer)

  10. "ЩукаРыба" — "Моя земля"

Оценивать выступления финалистов будут:

  • певица, победительница "Евровидения 2004" Руслана;

  • певица, участница "Евровидения 2013" Zlata Ognevich;

  • украинский композитор и певец Евгений Филатов;

  • генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" и директор "ХитFM" Виталий Дроздов;

  • режиссер, хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Финал Национального отбора на "Евровидение-2026" будет сопровождаться переводом на жестовой язык. Дублирование на жестовом языке будет доступно на всех украиноязычных видеотрансляциях. Исполнять песни на жестовом языке будут: Лада Соколюк, Анфиса Худашова и Александр Рудык. Диалоги во время эфиров на жестовом языке будет переводить Татьяна Журкова.

