Евровидение планирует уникальный тур к 70-летию песенного конкурса

Евровидение этим летом поедет в свой первый официальный тур под названием Eurovision Song Contest Live Tour, посвященный 70-летию музыкального конкурса.
Главные тезисы
- Первый официальный тур Eurovision Song Contest Live Tour будет проходить в 10 крупных европейских городах в июне и июле 2026 года.
- Тур посвящен 70-летию Евровидения и объединит как культовых исполнителей конкурса, так и участников текущего сезона в Вене.
Eurovision Song Contest Live Tour: что будет происходить в туре
Об этом сообщил Европейский языковой союз (EBU).
Тур пройдет в 10 крупных европейских городах в июне и июле. На нем будут выступать как культовые исполнители Евровидения, так и 10 артистов, которые будут участвовать в Евровидении в Вене.
Список 2026 артистов, которые присоединятся к европейскому туру, будет подтвержден EBU после финала 70-го песенного конкурса «Евровидение».
Также в каждом городе выступят специальные гости-сюрпризы, а их имена будут объявлены в ближайшие недели, и этот список может отличаться в зависимости от города и страны.
Артисты будут исполнять и свои песни, с которыми принимали участие в конкурсе «Евровидение», и каверы своих любимых песен за всю историю конкурса.
