Евровидение планирует уникальный тур к 70-летию песенного конкурса
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Евровидение планирует уникальный тур к 70-летию песенного конкурса

Eurovision Song Contest Live Tour
Читати українською
Источник:  Укринформ

Евровидение этим летом поедет в свой первый официальный тур под названием Eurovision Song Contest Live Tour, посвященный 70-летию музыкального конкурса.

Главные тезисы

  • Первый официальный тур Eurovision Song Contest Live Tour будет проходить в 10 крупных европейских городах в июне и июле 2026 года.
  • Тур посвящен 70-летию Евровидения и объединит как культовых исполнителей конкурса, так и участников текущего сезона в Вене.

Eurovision Song Contest Live Tour: что будет происходить в туре

Об этом сообщил Европейский языковой союз (EBU).

Тур пройдет в 10 крупных европейских городах в июне и июле. На нем будут выступать как культовые исполнители Евровидения, так и 10 артистов, которые будут участвовать в Евровидении в Вене.

В связи с 70-летием Евровидения мы хотели сделать что-то действительно уникальное и особенное. Этот первый исторический тур отражает эволюцию конкурса — от иконы телевидения до увлекательного живого опыта — в формате, который отмечает наше фантастическое прошлое, и в то же время смотря в будущее, — сказал директор Евровидения Мартин Грин.

Список 2026 артистов, которые присоединятся к европейскому туру, будет подтвержден EBU после финала 70-го песенного конкурса «Евровидение».

Также в каждом городе выступят специальные гости-сюрпризы, а их имена будут объявлены в ближайшие недели, и этот список может отличаться в зависимости от города и страны.

Артисты будут исполнять и свои песни, с которыми принимали участие в конкурсе «Евровидение», и каверы своих любимых песен за всю историю конкурса.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Евровидение-2026. Какой город примет песенный конкурс
Каким будет Евровидение-2026
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Евровидение-2026. Известны имена финалистов Нацотбора
Финалисты Нацотбора уже известны
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Евровидение-2026. Известно имя последнего финалиста Нацотбора
Украинцы отдали свои голоса за KHAYAT

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?