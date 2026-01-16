Евровидение планирует уникальный тур к 70-летию песенного конкурса

Евровидение этим летом поедет в свой первый официальный тур под названием Eurovision Song Contest Live Tour, посвященный 70-летию музыкального конкурса.

Eurovision Song Contest Live Tour: что будет происходить в туре

Об этом сообщил Европейский языковой союз (EBU).

Тур пройдет в 10 крупных европейских городах в июне и июле. На нем будут выступать как культовые исполнители Евровидения, так и 10 артистов, которые будут участвовать в Евровидении в Вене.

В связи с 70-летием Евровидения мы хотели сделать что-то действительно уникальное и особенное. Этот первый исторический тур отражает эволюцию конкурса — от иконы телевидения до увлекательного живого опыта — в формате, который отмечает наше фантастическое прошлое, и в то же время смотря в будущее, — сказал директор Евровидения Мартин Грин. Поделиться

Список 2026 артистов, которые присоединятся к европейскому туру, будет подтвержден EBU после финала 70-го песенного конкурса «Евровидение».

Также в каждом городе выступят специальные гости-сюрпризы, а их имена будут объявлены в ближайшие недели, и этот список может отличаться в зависимости от города и страны.

Артисты будут исполнять и свои песни, с которыми принимали участие в конкурсе «Евровидение», и каверы своих любимых песен за всю историю конкурса.