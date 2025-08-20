Евровидение-2026. Какой город примет песенный конкурс
Каким будет Евровидение-2026
Организаторы "Евровидения" официально подтвердили, что 70-й песенный конкурс пройдет в Вене - столице Австрии. Долгожданное событие состоится в мае 2026 года на крупнейшей крытой арене страны - Винер Штадтхалле.

  • Это уже третий раз в истории Вена принимает у себя легендарный песенный конкурс.
  • За это право также сражались города Грац, Инсбрук и Оберварт.

Организаторы песенного конкурса обращают внимание на то, что сразу несколько австрийских городов боролись за право принимать у себя это культовое событие.

В первую очередь речь идет о Граце, Инсбруке и Оберварте.

С заявлением на этот счет выступил Европейский языковой союз (EBU).

Его представители отметили, что Вена выбрали из-за ее развитой инфраструктуры, возможности принять тысячи гостей со всего мира и выгодном расположении в центре Европы.

Австрийская телекомпания ORF обращает внимание на то, что Вена является "не только самой привлекательной с точки зрения логистики, но и экономически".

Что также важно понимать, это уже в третий раз, когда Вена станет городом-хозяином "Евровидения":

  • в 1967 году после победы Удо Юргенса из "Merci Cherie",

  • в 2015 году после триумфа Кончити Вурст из "Rise Like a Phoenix".

Кроме того, сообщается, что первый полуфинал состоится 12 мая 2026, второй — 14 мая, гранд-финал — 16 мая.

Также состоится 6 генеральных репетиций. Список стран-участниц будет обнародован чуть позже.

