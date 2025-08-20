Євробачення-2026. Яке місто прийме пісенний конкурс

Організатори "Євробачення" офіційно підтвердили, що 70-й пісенний конкурс пройде у Відні — столиці Австрії. Довгоочікувана подія відбудеться у травні 2026 року на найбільшій критій арені країни — Вінер Штадтхалле.
Головні тези:
- Це вже втретє в історії Відень приймає у себе легендарний пісенний конкурс.
- За це право також боролися міста Грац, Інсбрук та Оберварт.
Яким буде Євробачення-2026
Організатори пісенного конкурсу звертають увагу на те, що одразу кілька австрійських міст боролися за право приймати у себе культову подію.
Насамперед йдеться про Грац, Інсбрук та Оберварт.
З заявою з цього приводу виступив Європейський мовний союз (EBU).
Його представники наголосили, що Відень обрали завдяки розвиненій інфраструктурі, можливості прийняти тисячі гостей з усього світу та вигідному розташуванню у центрі Європи.
Австрійська телекомпанія ORF звертає увагу на те, що Відень є "не лише найпривабливішим з точки зору логістики, а й економічно".
Що також важливо розуміти, це вже втретє, коли Відень стане містом-господарем "Євробачення":
у 1967 році після перемоги Удо Юргенса з "Merci Cherie",
у 2015 році після тріумфу Кончіти Вурст з "Rise Like a Phoenix".
Окрім того, наголошується, що перший півфінал відбудеться 12 травня 2026 року, другий — 14 травня, гранд-фінал — 16 травня.
Також відбудеться 6 генеральних репетицій. Список країн-учасниць буде оприлюднений згодом.
