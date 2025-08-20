Євробачення-2026. Яке місто прийме пісенний конкурс

Організатори "Євробачення" офіційно підтвердили, що 70-й пісенний конкурс пройде у Відні — столиці Австрії. Довгоочікувана подія відбудеться у травні 2026 року на найбільшій критій арені країни — Вінер Штадтхалле.

Яким буде Євробачення-2026

Організатори пісенного конкурсу звертають увагу на те, що одразу кілька австрійських міст боролися за право приймати у себе культову подію.

Насамперед йдеться про Грац, Інсбрук та Оберварт.

З заявою з цього приводу виступив Європейський мовний союз (EBU).

Його представники наголосили, що Відень обрали завдяки розвиненій інфраструктурі, можливості прийняти тисячі гостей з усього світу та вигідному розташуванню у центрі Європи.

Австрійська телекомпанія ORF звертає увагу на те, що Відень є "не лише найпривабливішим з точки зору логістики, а й економічно".

Що також важливо розуміти, це вже втретє, коли Відень стане містом-господарем "Євробачення":

у 1967 році після перемоги Удо Юргенса з "Merci Cherie",

у 2015 році після тріумфу Кончіти Вурст з "Rise Like a Phoenix".

Окрім того, наголошується, що перший півфінал відбудеться 12 травня 2026 року, другий — 14 травня, гранд-фінал — 16 травня.