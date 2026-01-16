Євробачення планує унікальний тур до 70-річчя пісенного конкурсу

Євробачення цього літа поїде у свій перший офіційний тур під назвою Eurovision Song Contest Live Tour, який буде присвячений 70-річчю музичного конкурсу.

Eurovision Song Contest Live Tour: що відбуватиметься у турі

Про це повідомила Європейська мовна спілка (EBU).

Тур пройде у 10 великих європейських містах у червні та липні. На ньому виступатимуть як культові виконавці Євробачення, так і 10 артистів, які братимуть участь у Євробаченні цього року в Відні.

У зв'язку з 70-річчям Євробачення ми хотіли зробити щось справді унікальне та особливе. Цей історичний перший тур відображає еволюцію конкурсу — від ікони телебачення до захопливого живого досвіду — у форматі, який відзначає наше фантастичне минуле, і водночас дивлячись у майбутнє, — сказав директор Євробачення Мартін Грін. Поширити

Перелік 2026 артистів, які приєднаються до європейського туру буде підтверджений EBU після фіналу 70-го пісенного конкурсу «Євробачення».

Також у кожному місті виступлять спеціальні гості-«сюрпризи», а їх імена будуть оголошені найближчими тижнями, і цей список може відрізнятись залежно від міста і країни.

Артисти виконуватимуть і свої власні пісні, з якими брали участь у конкурсі «Євробачення», і кавери своїх улюблених пісень за всю історію конкурсу.