Євробачення планує унікальний тур до 70-річчя пісенного конкурсу
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Євробачення планує унікальний тур до 70-річчя пісенного конкурсу

Євробачення
Джерело:  Укрінформ

Євробачення цього літа поїде у свій перший офіційний тур під назвою Eurovision Song Contest Live Tour, який буде присвячений 70-річчю музичного конкурсу.

Головні тези:

  • Євробачення оголосило про перший офіційний тур Eurovision Song Contest Live Tour до 70-річчя музичного конкурсу.
  • Тур відбудеться у 10 великих європейських містах у червні та липні, де виступлять як культові виконавці, так і учасники цьогорічного Євробачення.
  • Артисти представлять свої власні пісні та кавери улюблених композицій через всю історію конкурсу.

Eurovision Song Contest Live Tour: що відбуватиметься у турі

Про це повідомила Європейська мовна спілка (EBU).

Тур пройде у 10 великих європейських містах у червні та липні. На ньому виступатимуть як культові виконавці Євробачення, так і 10 артистів, які братимуть участь у Євробаченні цього року в Відні.

У зв'язку з 70-річчям Євробачення ми хотіли зробити щось справді унікальне та особливе. Цей історичний перший тур відображає еволюцію конкурсу — від ікони телебачення до захопливого живого досвіду — у форматі, який відзначає наше фантастичне минуле, і водночас дивлячись у майбутнє, — сказав директор Євробачення Мартін Грін.

Перелік 2026 артистів, які приєднаються до європейського туру буде підтверджений EBU після фіналу 70-го пісенного конкурсу «Євробачення».

Також у кожному місті виступлять спеціальні гості-«сюрпризи», а їх імена будуть оголошені найближчими тижнями, і цей список може відрізнятись залежно від міста і країни.

Артисти виконуватимуть і свої власні пісні, з якими брали участь у конкурсі «Євробачення», і кавери своїх улюблених пісень за всю історію конкурсу.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Євробачення-2026. Яке місто прийме пісенний конкурс
Яким буде Євробачення-2026
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Євробачення-2026. Відомі імена фіналістів Нацвідбору
Євробачення-2026. Відомі імена фіналістів Нацвідбору
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Євробачення-2026. Відоме ім'я останнього фіналіста Нацвідбору
Євробачення-2026. Відоме ім'я останнього фіналіста Нацвідбору

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?