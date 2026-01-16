Євробачення планує унікальний тур до 70-річчя пісенного конкурсу

Євробачення цього літа поїде у свій перший офіційний тур під назвою Eurovision Song Contest Live Tour, який буде присвячений 70-річчю музичного конкурсу.
Головні тези:
- Євробачення оголосило про перший офіційний тур Eurovision Song Contest Live Tour до 70-річчя музичного конкурсу.
- Тур відбудеться у 10 великих європейських містах у червні та липні, де виступлять як культові виконавці, так і учасники цьогорічного Євробачення.
- Артисти представлять свої власні пісні та кавери улюблених композицій через всю історію конкурсу.
Eurovision Song Contest Live Tour: що відбуватиметься у турі
Про це повідомила Європейська мовна спілка (EBU).
Тур пройде у 10 великих європейських містах у червні та липні. На ньому виступатимуть як культові виконавці Євробачення, так і 10 артистів, які братимуть участь у Євробаченні цього року в Відні.
Перелік 2026 артистів, які приєднаються до європейського туру буде підтверджений EBU після фіналу 70-го пісенного конкурсу «Євробачення».
Також у кожному місті виступлять спеціальні гості-«сюрпризи», а їх імена будуть оголошені найближчими тижнями, і цей список може відрізнятись залежно від міста і країни.
Артисти виконуватимуть і свої власні пісні, з якими брали участь у конкурсі «Євробачення», і кавери своїх улюблених пісень за всю історію конкурсу.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-