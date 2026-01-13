Євробачення-2026. Відоме ім'я останнього фіналіста Нацвідбору

Відомий український співак KHAYAT отримав найбільшу підтримку українців під час голосування за 10-го фіналіста Національного відбору на "Євробачення-2026".

Українці віддали свої голоси за KHAYAT

Що важливо розуміти, всеукраїнське голосування відбувалося в додатку "Дія" і тривало з 8 по 13 січня.

Згідно з офіційними результатами, виконавець з піснею "Герці" отримав 91 758 голосів (32,41%).

Результат вашої підтримки, віри і сили музики! Дякую вам за довіру, люди! — йдеться в офіційній заяві KHAYAT, яку він оприлюднив у своєму Instagram.

Як стверджує артист, його нова композиція "Герці" — це не історія боротьби і не пісня про перемогу.

Насамперед йдеться про чесну розмову про внутрішні болі і розгубленість, з якими немає швидких рішень.

Що важливо розуміти, це пісня про момент, коли зовнішні орієнтири більше не працюють, а правила і очікування перестають бути підтримкою.

Як уже згадувалося раніше, окрім KHAYAT фіналістами Нацвідбору стали Jerry Heil, Monokate, група Molodi, Laud, Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, "ЩукаРиба" і The Elliens.