Євробачення-2026. Відоме ім'я останнього фіналіста Нацвідбору

Відомий український співак KHAYAT отримав найбільшу підтримку українців під час голосування за 10-го фіналіста Національного відбору на "Євробачення-2026".
Головні тези:
- Пісня “Герці” - це сповідь про внутрішні болі та розгубленість.
- KHAYAT подякував усім за підтримку на шляху до реалізації своєї мрії.
Українці віддали свої голоси за KHAYAT
Що важливо розуміти, всеукраїнське голосування відбувалося в додатку "Дія" і тривало з 8 по 13 січня.
Згідно з офіційними результатами, виконавець з піснею "Герці" отримав 91 758 голосів (32,41%).
Як стверджує артист, його нова композиція "Герці" — це не історія боротьби і не пісня про перемогу.
Насамперед йдеться про чесну розмову про внутрішні болі і розгубленість, з якими немає швидких рішень.
Що важливо розуміти, це пісня про момент, коли зовнішні орієнтири більше не працюють, а правила і очікування перестають бути підтримкою.
Як уже згадувалося раніше, окрім KHAYAT фіналістами Нацвідбору стали Jerry Heil, Monokate, група Molodi, Laud, Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, "ЩукаРиба" і The Elliens.
