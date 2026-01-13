Євробачення-2026. Відоме ім'я останнього фіналіста Нацвідбору
Категорія
Культура
Дата публікації

Євробачення-2026. Відоме ім'я останнього фіналіста Нацвідбору

Євробачення-2026. Відоме ім'я останнього фіналіста Нацвідбору
Джерело:  online.ua

Відомий український співак KHAYAT отримав найбільшу підтримку українців під час голосування за 10-го фіналіста Національного відбору на "Євробачення-2026".

Головні тези:

  • Пісня “Герці” - це сповідь про внутрішні болі та розгубленість.
  • KHAYAT подякував усім за підтримку на шляху до реалізації своєї мрії.

Українці віддали свої голоси за KHAYAT

Що важливо розуміти, всеукраїнське голосування відбувалося в додатку "Дія" і тривало з 8 по 13 січня.

Згідно з офіційними результатами, виконавець з піснею "Герці" отримав 91 758 голосів (32,41%).

Результат вашої підтримки, віри і сили музики! Дякую вам за довіру, люди! — йдеться в офіційній заяві KHAYAT, яку він оприлюднив у своєму Instagram.

Як стверджує артист, його нова композиція "Герці" — це не історія боротьби і не пісня про перемогу.

Насамперед йдеться про чесну розмову про внутрішні болі і розгубленість, з якими немає швидких рішень.

Що важливо розуміти, це пісня про момент, коли зовнішні орієнтири більше не працюють, а правила і очікування перестають бути підтримкою.

Як уже згадувалося раніше, окрім KHAYAT фіналістами Нацвідбору стали Jerry Heil, Monokate, група Molodi, Laud, Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, "ЩукаРиба" і The Elliens.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Дантес зачарував мережу новим звучанням пісні Ірини Білик "Одинокая"
Володимир Дантес
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Найкращі пісні про жінок всіх часів — рейтинг слухачів
15 найкращих пісень про жінок всіх часів:
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Найкращі пісні 2025 року — рейтинг Billboard
Які треки людство слухало в 2025 році

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?