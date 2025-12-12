Найкращі пісні 2025 року — рейтинг Billboard
Які треки людство слухало в 2025 році

Які треки людство слухало в 2025 році
Джерело:  Billboard

Американський часопис Billboard, присвячений музичній індустрії, вирішив врешті підбити підсумки року, що минає. Він опублікував довгоочікуваний рейтинг 100 найкращих пісень. Що важливо розуміти, у нього потрапили як нові хіти, так і старі композиції, які найбільше слухали люди з різних куточків світу.

Головні тези:

  • У рейтингу лідирує пісня Golden гурту HUNTR/X, якого фактично навіть не існує.
  • Також у трійку найкращих пробилася Леді Гага.

Які треки людство слухало в 2025 році

Абсолютним тріумфатором цьогорічного рейтингу стала композиція "Golden" від вигаданого гурту HUNTR/X.

Що важливо розуміти, це пісня з популярного анімаційного мюзиклу "Кейпоп-мисливиці на демонів" від компанії Netflix.

“Срібло” рейтингу виборола поп-ікона останніх десятиліть Леді Гага зі свої гучним хітом "Abracadabra".

Чимало слухачів одразу звернули увагу на те, що цей трек став своєрідним повернення співачки у її праймеру -2010-2015 роки.

На третій позиції опинився співак Bad Bunny зі своєю композицією "NUEVAYoL".

Топ-10 найкращих пісень за версією Billboard

  • HUNTR/X — "Golden" 

  • Lady Gaga- "Abracadabra"

  • Bad Bunny — "Nuevayol"

  • Sabrina Carpenter — "Manchild"

  • Kendrick Lamar & SZA — "Luther"

  • Olivia Dean — "Man I Need"

  • PinkPantheress — "Illegal"

  • Chappell Roan — "The Subway"

  • Doechii — "Denial Is a River"

  • Kehlani — "Folded".

