Найкращі пісні 2025 року — рейтинг Billboard

Американський часопис Billboard, присвячений музичній індустрії, вирішив врешті підбити підсумки року, що минає. Він опублікував довгоочікуваний рейтинг 100 найкращих пісень. Що важливо розуміти, у нього потрапили як нові хіти, так і старі композиції, які найбільше слухали люди з різних куточків світу.
Головні тези:
- У рейтингу лідирує пісня Golden гурту HUNTR/X, якого фактично навіть не існує.
- Також у трійку найкращих пробилася Леді Гага.
Які треки людство слухало в 2025 році
Абсолютним тріумфатором цьогорічного рейтингу стала композиція "Golden" від вигаданого гурту HUNTR/X.
Що важливо розуміти, це пісня з популярного анімаційного мюзиклу "Кейпоп-мисливиці на демонів" від компанії Netflix.
“Срібло” рейтингу виборола поп-ікона останніх десятиліть Леді Гага зі свої гучним хітом "Abracadabra".
Чимало слухачів одразу звернули увагу на те, що цей трек став своєрідним повернення співачки у її праймеру -2010-2015 роки.
На третій позиції опинився співак Bad Bunny зі своєю композицією "NUEVAYoL".
Топ-10 найкращих пісень за версією Billboard
HUNTR/X — "Golden"
Lady Gaga- "Abracadabra"
Bad Bunny — "Nuevayol"
Sabrina Carpenter — "Manchild"
Kendrick Lamar & SZA — "Luther"
Olivia Dean — "Man I Need"
PinkPantheress — "Illegal"
Chappell Roan — "The Subway"
Doechii — "Denial Is a River"
Kehlani — "Folded".
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-