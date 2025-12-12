Найкращі пісні 2025 року — рейтинг Billboard

Американський часопис Billboard, присвячений музичній індустрії, вирішив врешті підбити підсумки року, що минає. Він опублікував довгоочікуваний рейтинг 100 найкращих пісень. Що важливо розуміти, у нього потрапили як нові хіти, так і старі композиції, які найбільше слухали люди з різних куточків світу.