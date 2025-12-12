Лучшие песни 2025 года — рейтинг Billboard

Американский журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, решил наконец подвести итоги уходящего года. Он опубликовал долгожданный рейтинг 100 лучших песен. Что важно понимать, в него попали как новые хиты, так и старые композиции, которые больше всего слушали люди из разных уголков мира.