Лучшие песни 2025 года — рейтинг Billboard

Источник:  Billboard

Американский журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, решил наконец подвести итоги уходящего года. Он опубликовал долгожданный рейтинг 100 лучших песен. Что важно понимать, в него попали как новые хиты, так и старые композиции, которые больше всего слушали люди из разных уголков мира.

Главные тезисы

  • В рейтинге лидирует песня Golden группы HUNTR/X, которой фактически даже не существует.
  • Также в тройку лучших пробилась Леди Гага.

Абсолютным триумфатором рейтинга стала композиция "Golden" от вымышленной группы HUNTR/X.

Что важно понимать, это песня из популярного анимационного мюзикла "Кейпоп-охотницы на демонов" от компании Netflix.

"Серебро" рейтинга получилэ поп-икона последних десятилетий Леди Гага со своим громким хитом "Abracadabra".

Многие слушатели сразу обратили внимание на то, что этот трек стал своеобразным возвращением певицы в ее прайм-эру -2010-2015 годы.

На третьей позиции оказался певец Bad Bunny со своей композицией "NUEVAYoL".

Топ-10 лучших песен по версии Billboard

  • HUNTR/X — "Golden"

  • Lady Gaga- "Abracadabra"

  • Bad Bunny — "Nuevayol"

  • Sabrina Carpenter — "Manchild"

  • Kendrick Lamar & SZA — "Luther"

  • Olivia Dean — "Man I Need"

  • PinkPantheress — "Illegal"

  • Chappell Roan — "The Subway"

  • Doechii — "Denial Is a River"

  • Kehlani — "Folded".

