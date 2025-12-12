Лучшие песни 2025 года — рейтинг Billboard

Американский журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, решил наконец подвести итоги уходящего года. Он опубликовал долгожданный рейтинг 100 лучших песен. Что важно понимать, в него попали как новые хиты, так и старые композиции, которые больше всего слушали люди из разных уголков мира.
Главные тезисы
- В рейтинге лидирует песня Golden группы HUNTR/X, которой фактически даже не существует.
- Также в тройку лучших пробилась Леди Гага.
Какие треки человечество слушало в 2025 году
Абсолютным триумфатором рейтинга стала композиция "Golden" от вымышленной группы HUNTR/X.
Что важно понимать, это песня из популярного анимационного мюзикла "Кейпоп-охотницы на демонов" от компании Netflix.
"Серебро" рейтинга получилэ поп-икона последних десятилетий Леди Гага со своим громким хитом "Abracadabra".
Многие слушатели сразу обратили внимание на то, что этот трек стал своеобразным возвращением певицы в ее прайм-эру -2010-2015 годы.
На третьей позиции оказался певец Bad Bunny со своей композицией "NUEVAYoL".
Топ-10 лучших песен по версии Billboard
HUNTR/X — "Golden"
Lady Gaga- "Abracadabra"
Bad Bunny — "Nuevayol"
Sabrina Carpenter — "Manchild"
Kendrick Lamar & SZA — "Luther"
Olivia Dean — "Man I Need"
PinkPantheress — "Illegal"
Chappell Roan — "The Subway"
Doechii — "Denial Is a River"
Kehlani — "Folded".
