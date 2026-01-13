Евровидение-2026. Известно имя последнего финалиста Нацотбора

Известный украинский певец KHAYAT получил самую большую поддержку украинцев во время голосования за 10-го финалиста Национального отбора на "Евровидение-2026".

Украинцы отдали свои голоса за KHAYAT

Что важно понимать, всеукраинское голосование проходило в приложении "Дія" и продолжалось с 8 по 13 января.

Согласно официальным результатам, исполнитель с песней "Герцы" получил 91 758 голосов (32,41%).

Результат вашей поддержки, веры и силы музыки! Благодарю вас за доверие, люди! — сказано в официальном заявлении KHAYAT, которое он обнародовал в своем Instagram. Поделиться

Как утверждает артист, его новая композиция "Герцы" — это не история борьбы и не песня о победе.

Прежде всего, речь идет о честном разговоре о внутренней боли и растерянности, с которыми нет быстрых решений.

Что важно понимать, это песня о моменте, когда внешние ориентиры больше не работают, а правила и ожидания перестают быть поддержкой.

Как уже упоминалось ранее, кроме KHAYAT финалистами Нацотбора стали Jerry Heil, Monokate, группа Molodi, Laud, Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, "Щука Рыба" и The Elliens.