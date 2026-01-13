Евровидение-2026. Известно имя последнего финалиста Нацотбора

Известный украинский певец KHAYAT получил самую большую поддержку украинцев во время голосования за 10-го финалиста Национального отбора на "Евровидение-2026".
Главные тезисы
- Песня "Герцы" - это исповедь о внутренних болях и растерянности.
- KHAYAT поблагодарил всех за поддержку на пути к реализации своей мечты.
Украинцы отдали свои голоса за KHAYAT
Что важно понимать, всеукраинское голосование проходило в приложении "Дія" и продолжалось с 8 по 13 января.
Согласно официальным результатам, исполнитель с песней "Герцы" получил 91 758 голосов (32,41%).
Как утверждает артист, его новая композиция "Герцы" — это не история борьбы и не песня о победе.
Прежде всего, речь идет о честном разговоре о внутренней боли и растерянности, с которыми нет быстрых решений.
Что важно понимать, это песня о моменте, когда внешние ориентиры больше не работают, а правила и ожидания перестают быть поддержкой.
Как уже упоминалось ранее, кроме KHAYAT финалистами Нацотбора стали Jerry Heil, Monokate, группа Molodi, Laud, Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, "Щука Рыба" и The Elliens.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-