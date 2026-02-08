Нацотбор на Евровидение-2026. Заявление Русланы спровоцировало волну споров
Нацотбор на Евровидение-2026. Заявление Русланы спровоцировало волну споров

Громкий скандал на Нацотборе – что произошло
Источник:  online.ua

Нынешний Национальный отбор на Евровидение-2026 не прошел без курьезных моментов. На этот раз внимание приковано к известной украинской певице Руслане (Лыжичко), которая была в составе жюри.

Главные тезисы

  • Победительницей стала Виктория Лелека из Шахтерского.
  • Певица получила по 10 баллов и от жюри и от зрителей.

Громкий скандал на Нацотборе — что произошло

Все началось после того, как Руслана прямо во время финала призвала украинцев отдать свои голоса за артистку LELÉKA.

Что важно понимать, именно она стала фавориткой зрителей и одержала желаную победу.

На этом фоне украинцы сразу вспомнили случай, когда в 2025 году из жюри Нацотбора исключили солистку Go_A Екатерину Павленко.

Главная причина — артистка сделала репост статьи о том, что литовской группе понравились участники "Ziferblat".

Это все восприняли как непосредственную поддержку одного из участников. Однако пользователей сети повергло в шок то, что призыв Русланы не удалили из эфира.

Как украинцы реагируют на заявление Русланы:

  • Жюри постоянно агитировали за нее. Разве это по правилам? И почему так мало времени дали на голосование? Во время блекаутов…;

  • Прямая агитация жюри к результатам голосования недопустима;

  • Не могу поверить в то, что я только что услышала…;

  • Вот так и живем… Сделаем вид, что этого не было?;

  • Просто шок! Неужели можно так? Артистка талантливая, но это несправедливо…;

Как вам такое?

