Нацотбор на Евровидение-2026. Заявление Русланы спровоцировало волну споров

Нынешний Национальный отбор на Евровидение-2026 не прошел без курьезных моментов. На этот раз внимание приковано к известной украинской певице Руслане (Лыжичко), которая была в составе жюри.

Громкий скандал на Нацотборе — что произошло

Все началось после того, как Руслана прямо во время финала призвала украинцев отдать свои голоса за артистку LELÉKA.

Что важно понимать, именно она стала фавориткой зрителей и одержала желаную победу.

На этом фоне украинцы сразу вспомнили случай, когда в 2025 году из жюри Нацотбора исключили солистку Go_A Екатерину Павленко.

Главная причина — артистка сделала репост статьи о том, что литовской группе понравились участники "Ziferblat".

Это все восприняли как непосредственную поддержку одного из участников. Однако пользователей сети повергло в шок то, что призыв Русланы не удалили из эфира.

Как украинцы реагируют на заявление Русланы: