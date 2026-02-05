Нацотбор на Евровидение-2026 — где и когда смотреть

7 февраля пройдет Национальный отбор на Евровидение-2026, в рамках которого будет избран представитель Украины на нынешнем музыкальном конкурсе.
Главные тезисы
- На 7 февраля запланирован Национальный отбор Украины на Евровидение-2026. Начало телеконцерта в 19:00 с предварительным Предшоу в 18:00.
- Все желающие смогут наблюдать за трансляцией Нацотбора на различных платформах, включая телевизионные каналы и интернет-ресурсы.
Где и когда смотреть Нацотбор на Евровидение-2026
В 18:00 стартует Предшоу с ведущей Анной Тульевой, во время которого зрители заглянут в закулисное здание и увидят подготовку артистов к выходу на сцену.
А уже в 19.00 начнется сам телеконцерт с выступлениями всех 10 участников.
Нацотбор зрители могут на разных платформах:
на телеканале Суспільне Культура ;
на YouTube-канале Евровидение Украина ;
на сайтах Суспільне Культура и Еurovision ;
на английском языке на YouTube-канале Евровидения Украина (с комментариями Юрия Мазура и Натальи Слипенко);
в приложении Дія;
слушать на Радио Промінь (с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко).
В списках букмекеров вероятной победительницей Нацотбора считают Jerry Heil. По свежим данным с сайта Eurovision World, ее шансы уехать на Евровидение составляют 47%.
Кстати, певица будет выступать с песней Catharticus (Prayer), которая исполняется на нескольких языках и имеет молитву в лирике.
На второе место букмекеры поставили певицу LELÉKA, а не третье — Monokate.
Участники будут выступать в следующем порядке:
Valeriya Force — "Open Our Hearts"
Molodi — "legends"
Monokate — "ТУТ"
The Elliens — "Crawling Whispers"
LAUD — "Lightkeeper"
LELÉKA — "Ridnym"
Mr. Vel — "Do or Done"
KHAYAT — "Герцы"
Jerry Heil — "Catharticus (Prayer)"
"ЩукаРыба" — "Моя земля"
Проголосовать за любимого артиста можно будет в приложении Действие или с помощью SMS. Напомним, традиционно победитель будет избран по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).
Победитель Нацотбора поедет на Евровидение, которое в этом году принимает Вена. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а грандфинал пройдет 16 мая.
