Нацотбор на Евровидение-2026 — где и когда смотреть

7 февраля пройдет Национальный отбор на Евровидение-2026, в рамках которого будет избран представитель Украины на нынешнем музыкальном конкурсе.

Где и когда смотреть Нацотбор на Евровидение-2026

В 18:00 стартует Предшоу с ведущей Анной Тульевой, во время которого зрители заглянут в закулисное здание и увидят подготовку артистов к выходу на сцену.

А уже в 19.00 начнется сам телеконцерт с выступлениями всех 10 участников.

Нацотбор зрители могут на разных платформах:

Нынешними ведущими Нацотбора будут Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко Поделиться

В списках букмекеров вероятной победительницей Нацотбора считают Jerry Heil. По свежим данным с сайта Eurovision World, ее шансы уехать на Евровидение составляют 47%.

Кстати, певица будет выступать с песней Catharticus (Prayer), которая исполняется на нескольких языках и имеет молитву в лирике.

На второе место букмекеры поставили певицу LELÉKA, а не третье — Monokate.

Участники будут выступать в следующем порядке:

Valeriya Force — "Open Our Hearts" Molodi — "legends" Monokate — "ТУТ" The Elliens — "Crawling Whispers" LAUD — "Lightkeeper" LELÉKA — "Ridnym" Mr. Vel — "Do or Done" KHAYAT — "Герцы" Jerry Heil — "Catharticus (Prayer)" "ЩукаРыба" — "Моя земля"

Проголосовать за любимого артиста можно будет в приложении Действие или с помощью SMS. Напомним, традиционно победитель будет избран по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).