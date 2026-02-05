Нацотбор на Евровидение-2026 — где и когда смотреть
Нацотбор на Евровидение-2026 — где и когда смотреть

Евровидение
Читати українською
Источник:  Украинская правда

7 февраля пройдет Национальный отбор на Евровидение-2026, в рамках которого будет избран представитель Украины на нынешнем музыкальном конкурсе.

Главные тезисы

  • На 7 февраля запланирован Национальный отбор Украины на Евровидение-2026. Начало телеконцерта в 19:00 с предварительным Предшоу в 18:00.
  • Все желающие смогут наблюдать за трансляцией Нацотбора на различных платформах, включая телевизионные каналы и интернет-ресурсы.

Где и когда смотреть Нацотбор на Евровидение-2026

В 18:00 стартует Предшоу с ведущей Анной Тульевой, во время которого зрители заглянут в закулисное здание и увидят подготовку артистов к выходу на сцену.

А уже в 19.00 начнется сам телеконцерт с выступлениями всех 10 участников.

Нацотбор зрители могут на разных платформах:

Нынешними ведущими Нацотбора будут Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко

В списках букмекеров вероятной победительницей Нацотбора считают Jerry Heil. По свежим данным с сайта Eurovision World, ее шансы уехать на Евровидение составляют 47%.

Кстати, певица будет выступать с песней Catharticus (Prayer), которая исполняется на нескольких языках и имеет молитву в лирике.

На второе место букмекеры поставили певицу LELÉKA, а не третье — Monokate.

Участники будут выступать в следующем порядке:

  1. Valeriya Force — "Open Our Hearts"

  2. Molodi — "legends"

  3. Monokate — "ТУТ"

  4. The Elliens — "Crawling Whispers"

  5. LAUD — "Lightkeeper"

  6. LELÉKA — "Ridnym"

  7. Mr. Vel — "Do or Done"

  8. KHAYAT — "Герцы"

  9. Jerry Heil — "Catharticus (Prayer)"

  10. "ЩукаРыба" — "Моя земля"

Проголосовать за любимого артиста можно будет в приложении Действие или с помощью SMS. Напомним, традиционно победитель будет избран по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

Победитель Нацотбора поедет на Евровидение, которое в этом году принимает Вена. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а грандфинал пройдет 16 мая.

