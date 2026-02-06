Нацвідбір на Євробачення-2026 — де та коли дивитися

7 лютого пройде Національний відбір на Євробачення-2026, у межах якого буде обрано представника України на цьогорічному музиному конкурсі.

Де та коли дивитися Нацвідбір на Євробачення-2026

О 18:00 стартує Передшоу з ведучою Анною Тульєвою, під час якого глядачі зазирнуть до залаштунків та побачать підготовку артистів до виходу на сцену.

А вже о 19:00 почнеться сам телеконцерт з виступами усіх 10 учасників.

Подивитися або послухати Нацвідбір глядачі можуть на різних платформах:

Цьогорічними ведучими Нацвідбору будуть Леся Нікітюк і Тімур Мірошниченко Поширити

У списках букмекерів ймовірною переможницею Нацвідбору вважають Jerry Heil. За свіжими даними з сайту Eurovision World, її шанси поїхати на Євробачення становлять 47%.

До речі, співачка виступатиме з піснею "Catharticus (Prayer)", яка виконується декількома мовами і має молитву у ліриці.

На друге місце букмекери поставили співачку LELÉKA, а не третє - Monokate.

Учасники виступатимуть у такому порядку:

Valeriya Force – "Open Our Hearts" Molodi – "legends" Monokate – "ТYТ" The Elliens – "Crawling Whispers" LAUD – "Lightkeeper" LELÉKA – "Ridnym" Mr. Vel – "Do or Done" KHAYAT – "Герци" Jerry Heil – "Catharticus (Prayer)" "ЩукаРиба" – "Моя земля"

Проголосувати за улюбленого артиста можна буде в застосунку Дія або за допомогою SMS. Нагадаємо, традиційно переможця буде обрано за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).