Нацвідбір на Євробачення-2026 — де та коли дивитися
Нацвідбір на Євробачення-2026 — де та коли дивитися

Євробачення
Джерело:  Українська правда

7 лютого пройде Національний відбір на Євробачення-2026, у межах якого буде обрано представника України на цьогорічному музиному конкурсі.

Головні тези:

  • Нацвідбір на Євробачення-2026 в Україні відбудеться 7 лютого. Початок телеконцерту о 19:00.
  • Глядачі можуть спостерігати за підготовкою артистів на Передшоу з ведучою Анною Тульєвою, яке розпочнеться о 18:00.

Де та коли дивитися Нацвідбір на Євробачення-2026

О 18:00 стартує Передшоу з ведучою Анною Тульєвою, під час якого глядачі зазирнуть до залаштунків та побачать підготовку артистів до виходу на сцену.

А вже о 19:00 почнеться сам телеконцерт з виступами усіх 10 учасників.

Подивитися або послухати Нацвідбір глядачі можуть на різних платформах:

Цьогорічними ведучими Нацвідбору будуть Леся Нікітюк і Тімур Мірошниченко

У списках букмекерів ймовірною переможницею Нацвідбору вважають Jerry Heil. За свіжими даними з сайту Eurovision World, її шанси поїхати на Євробачення становлять 47%.

До речі, співачка виступатиме з піснею "Catharticus (Prayer)", яка виконується декількома мовами і має молитву у ліриці.

На друге місце букмекери поставили співачку LELÉKA, а не третє - Monokate.

Учасники виступатимуть у такому порядку:

  1. Valeriya Force – "Open Our Hearts"

  2. Molodi – "legends"

  3. Monokate – "ТYТ"

  4. The Elliens – "Crawling Whispers"

  5. LAUD – "Lightkeeper"

  6. LELÉKA – "Ridnym"

  7. Mr. Vel – "Do or Done"

  8. KHAYAT – "Герци"

  9. Jerry Heil – "Catharticus (Prayer)"

  10. "ЩукаРиба" – "Моя земля"

Проголосувати за улюбленого артиста можна буде в застосунку Дія або за допомогою SMS. Нагадаємо, традиційно переможця буде обрано за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Переможець Нацвідбору поїде на Євробачення, яке цього року приймає Відень. Півфінали заплановано на 12-те та 14-те травня, а грандфінал пройде 16-го травня.

