Нацвідбір на Євробачення-2026 — де та коли дивитися

7 лютого пройде Національний відбір на Євробачення-2026, у межах якого буде обрано представника України на цьогорічному музиному конкурсі.
Головні тези:
- Нацвідбір на Євробачення-2026 в Україні відбудеться 7 лютого. Початок телеконцерту о 19:00.
- Глядачі можуть спостерігати за підготовкою артистів на Передшоу з ведучою Анною Тульєвою, яке розпочнеться о 18:00.
Де та коли дивитися Нацвідбір на Євробачення-2026
О 18:00 стартує Передшоу з ведучою Анною Тульєвою, під час якого глядачі зазирнуть до залаштунків та побачать підготовку артистів до виходу на сцену.
А вже о 19:00 почнеться сам телеконцерт з виступами усіх 10 учасників.
Подивитися або послухати Нацвідбір глядачі можуть на різних платформах:
на телеканалі Суспільне Культура;
на YouTube-каналі Євробачення Україна;
на сайтах Суспільне Культура та Еurovision;
англійською мовою на YouTube-каналі Євробачення Україна (з коментарями Юрія Мазура та Наталії Сліпенко);
у застосунку Дія;
слухати на Радіо Промінь (з коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка).
У списках букмекерів ймовірною переможницею Нацвідбору вважають Jerry Heil. За свіжими даними з сайту Eurovision World, її шанси поїхати на Євробачення становлять 47%.
До речі, співачка виступатиме з піснею "Catharticus (Prayer)", яка виконується декількома мовами і має молитву у ліриці.
На друге місце букмекери поставили співачку LELÉKA, а не третє - Monokate.
Учасники виступатимуть у такому порядку:
Valeriya Force – "Open Our Hearts"
Molodi – "legends"
Monokate – "ТYТ"
The Elliens – "Crawling Whispers"
LAUD – "Lightkeeper"
LELÉKA – "Ridnym"
Mr. Vel – "Do or Done"
KHAYAT – "Герци"
Jerry Heil – "Catharticus (Prayer)"
"ЩукаРиба" – "Моя земля"
Проголосувати за улюбленого артиста можна буде в застосунку Дія або за допомогою SMS. Нагадаємо, традиційно переможця буде обрано за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).
Переможець Нацвідбору поїде на Євробачення, яке цього року приймає Відень. Півфінали заплановано на 12-те та 14-те травня, а грандфінал пройде 16-го травня.
