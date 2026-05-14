Украинка Leleka выступит во втором полуфинале Евровидения-2026 — где и когда смотреть

Уже 14 мая состоится второй полуфинал юбилейного 70-го "Евровидения". Именно в нем выступит представительница Украины Leléka с песней Ridnym.
Главные тезисы
- Украинская участница Leleka выступит на втором полуфинале Евровидения-2026 с песней Ridnym.
- Второй полуфинал начнется в 22:00, предшоу можно посмотреть на телеканале Суспільне Культура и онлайн-платформе Суспільне Евровидение.
Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения-2026
Предшоу можно будет смотреть на телеканале Суспільне Культура и на сайтах Суспільне Культура и Суспільне Евровидение в 21:30.
Ведущим предшоу и трансляции полуфинала будет Тимур Мирошниченко. Его сокомментатором станет Светлана Тарабарова. За их комментированием можно будет следить на YouTube-канале Евровидения Украины.
Важно: на этом YouTube-канале будет трансляция именно по комментаторской, трансляции выступлений участников на этом канале не будет.
Второй полуфинал стартует в 22:00. В это время выступит представительница Украины Leléka под номером 12. Также украинцы смогут голосовать во втором полуфинале за своих фаворитов за выход в финал, но за представительницу своей страны отдавать голоса нельзя.
Смотреть и слушать второй полуфинал на:
на сайтах Суспільне Культура и Суспільне Евровидение ;
телеканале Суспільне Культура;
Радио Промінь.
Украинцы могут голосовать во втором полуфинале, ведь в нем участвует Украина. Голосовать можно по телефону, SMS, в официальном приложении "Евровидение".
Голосовать за своего представителя или представительницу нельзя.
Во втором полуфинале страны будут выступать в следующем порядке:
Болгария
Азербайджан
Румыния
Люксембург
Чехия
Армения
Швейцария
Кипр
Латвия
Дания
Австралия
Украина
Албания
Мальта
Норвегия
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-