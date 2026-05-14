Украинка Leleka выступит во втором полуфинале Евровидения-2026 — где и когда смотреть
Источник:  Суспільне. Культура

Уже 14 мая состоится второй полуфинал юбилейного 70-го "Евровидения". Именно в нем выступит представительница Украины Leléka с песней Ridnym.

Главные тезисы

  • Украинская участница Leleka выступит на втором полуфинале Евровидения-2026 с песней Ridnym.
  • Второй полуфинал начнется в 22:00, предшоу можно посмотреть на телеканале Суспільне Культура и онлайн-платформе Суспільне Евровидение.

Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения-2026

Предшоу можно будет смотреть на телеканале Суспільне Культура и на сайтах Суспільне Культура и Суспільне Евровидение в 21:30.

Ведущим предшоу и трансляции полуфинала будет Тимур Мирошниченко. Его сокомментатором станет Светлана Тарабарова. За их комментированием можно будет следить на YouTube-канале Евровидения Украины.

Важно: на этом YouTube-канале будет трансляция именно по комментаторской, трансляции выступлений участников на этом канале не будет.

Второй полуфинал стартует в 22:00. В это время выступит представительница Украины Leléka под номером 12. Также украинцы смогут голосовать во втором полуфинале за своих фаворитов за выход в финал, но за представительницу своей страны отдавать голоса нельзя.

Смотреть и слушать второй полуфинал на:

Украинцы могут голосовать во втором полуфинале, ведь в нем участвует Украина. Голосовать можно по телефону, SMS, в официальном приложении "Евровидение".

Голосование начинается после исполнения последней песни. Проголосовать можно до 10 раз, на это будет около 18 минут.

Голосовать за своего представителя или представительницу нельзя.

Во втором полуфинале страны будут выступать в следующем порядке:

  • Болгария

  • Азербайджан

  • Румыния

  • Люксембург

  • Чехия

  • Армения

  • Швейцария

  • Кипр

  • Латвия

  • Дания

  • Австралия

  • Украина

  • Албания

  • Мальта

  • Норвегия

Евровидение-2026. Украинка Leleka провела первую репетицию — фото
