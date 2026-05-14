Українка Leleka виступить у другому півфіналі Євробачення-2026 — де та коли дивитися
Leléka
Джерело:  Суспільне. Культура

Уже 14 травня відбудеться другий півфінал ювілейного 70-го "Євробачення". Саме у ньому виступить представниця України Leléka з піснею Ridnym.

Головні тези:

  • Українська учасниця Leleka виступить на другому півфіналі Євробачення-2026 з піснею Ridnym.
  • Другий півфінал стартує о 22:00, а передшоу можна переглянути на телеканалі Суспільне Культура та онлайн-платформі Суспільне Євробачення.

Де та коли дивитися другий півфінал Євробачення-2026

Передшоу можна буде дивитися на телеканалі Суспільне Культура і на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення о 21:30.

Ведучим передшоу та трансляції півфіналу буде Тімур Мірошниченко. Його співкоментаторкою стане Світлана Тарабарова. За їхнім коментуванням можна буде слідкувати на YouTube-каналі Євробачення Україна.

Важливо: на цьому YouTube-каналі буде трансляція саме з коментаторської, трансляції виступів учасників на цьому каналі не буде.

Другий півфінал стартує о 22:00. Саме тоді виступить представниця України Leléka під номером 12. Також українці зможуть голосувати у другому півфіналі за своїх фаворитів за вихід у фінал, але за представницю своєї країни віддавати голоси не можна.

Дивитися та слухати другий півфінал на:

Українці можуть голосувати у другому півфіналі, адже в ньому бере участь Україна. Голосувати можна по телефону, SMS, в офіційному застосунку "Євробачення".

Голосування розпочинається після виконання останньої пісні. Проголосувати можна до 10 разів, на це буде близько 18 хвилин.

Голосувати за свого представника чи представницю не можна.

У другому півфіналі країни виступатимуть у такому порядку:

  • Болгарія

  • Азербайджан

  • Румунія

  • Люксембург

  • Чехія

  • Вірменія

  • Швейцарія

  • Кіпр

  • Латвія

  • Данія

  • Австралія

  • Україна

  • Албанія

  • Мальта

  • Норвегія

