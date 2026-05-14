Українка Leleka виступить у другому півфіналі Євробачення-2026 — де та коли дивитися

Уже 14 травня відбудеться другий півфінал ювілейного 70-го "Євробачення". Саме у ньому виступить представниця України Leléka з піснею Ridnym.
Головні тези:
- Українська учасниця Leleka виступить на другому півфіналі Євробачення-2026 з піснею Ridnym.
- Другий півфінал стартує о 22:00, а передшоу можна переглянути на телеканалі Суспільне Культура та онлайн-платформі Суспільне Євробачення.
Де та коли дивитися другий півфінал Євробачення-2026
Передшоу можна буде дивитися на телеканалі Суспільне Культура і на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення о 21:30.
Ведучим передшоу та трансляції півфіналу буде Тімур Мірошниченко. Його співкоментаторкою стане Світлана Тарабарова. За їхнім коментуванням можна буде слідкувати на YouTube-каналі Євробачення Україна.
Важливо: на цьому YouTube-каналі буде трансляція саме з коментаторської, трансляції виступів учасників на цьому каналі не буде.
Другий півфінал стартує о 22:00. Саме тоді виступить представниця України Leléka під номером 12. Також українці зможуть голосувати у другому півфіналі за своїх фаворитів за вихід у фінал, але за представницю своєї країни віддавати голоси не можна.
Дивитися та слухати другий півфінал на:
на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення;
телеканалі Суспільне Культура;
Радіо Промінь.
Українці можуть голосувати у другому півфіналі, адже в ньому бере участь Україна. Голосувати можна по телефону, SMS, в офіційному застосунку "Євробачення".
Голосувати за свого представника чи представницю не можна.
У другому півфіналі країни виступатимуть у такому порядку:
Болгарія
Азербайджан
Румунія
Люксембург
Чехія
Вірменія
Швейцарія
Кіпр
Латвія
Данія
Австралія
Україна
Албанія
Мальта
Норвегія
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-