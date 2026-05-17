Гранд-фінал Євробачення 2026 — дивіться найкращі виступи
16 травня у Відні відгримів гранд-фінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення-2026. Перемогу для своєї країни змогла вибороти представниця Болгарії — співачка DARA з композицією Bangaranga. Україна прорвалася у десятку найкращих, посівши 9 місце. 

Головні тези:

  • Представниця України, співачка LELEKA виступила під №7. 
  • Вона заспівала оновлену пісню Ridnym. 

Переможниця — співачка DARA з треком Bangaranga:

Друге місце — ізраїльський співак Noam Bettan з піснею Michelle:

Третя позиція — румунська артистка Alexandra Căpitănescu з композицією Choke Me:

Співачка LELEKA представляла Україну під №7. Вона заспівала оновлену пісню Ridnym.

Варто звернути увагу на те, що у другому півфіналі співачка побила рекорд Євробачення, затягнувши найдовшу ноту в історії конкурсу — 30 секунд.

Окрім того, виступ українки доповнювало звучання бандури у виконанні Ярослава Джуся.

В кінці номера LELEKA зі сцени сказала "Слава Україні". 

Що важливо розуміти, Україна отримала 12 балів від журі Швейцарії, а 10 балів — від Азербайджану, 7 балів від Італії, 6 балів від Франції, Великої Британії та Латвії. Й 3 — бали від Португалії та 1 бал від Польщі й Румунії.

