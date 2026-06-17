Переможниця "Євробачення" DARA опинилася в центрі гучного скандалу

Тріумфаторка цьогорічного “Євробачення” — болгарська співачка DARA — вже готується до участі в скандальному фестивалі Dream Fest в Азербайджані. Артистку не зупиняє навіть те, що їй доведеться ділити сцену з російськими музикантами, які підтримують війну проти України.

DARA виступить на Dream Fest у Баку — що не так

За словами організаторів, артистка потішить своїх фанатів виконанням конкурсної пісні "Bangaranga".

Bangaranga вже підкорила Європу, а тепер готується підкорити й Баку. 23 липня на сцені DREAM Fest — переможниця "Євробачення 2026" Dara! Співачка, чия енергія перетворює кожен виступ на справжній музичний вибух, — мовиться в офіційній заяві. Поширити

Команда болгарської співачки вирішила проігнорувати той факт, що DARA буде виступати на фестивалі разом з російськими артистами, які публічно підтримують війну проти України.

Ба більше, до них також приєднаються колишні українські артисти, які зрадили батьківщину та будують кар’єру в країні-агресорці.

У програмі заявлені Ані Лорак, Джиган, Artik & Asti, Єгор Крід, Ірина Дубцова, Стас Михайлов та Алсу.