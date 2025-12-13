Дитяче Євробачення-2025. Українка Софія Нерсесян посіла 2 місце
Дитяче Євробачення-2025. Українка Софія Нерсесян посіла 2 місце

Нерсесян
Джерело:  Суспільне. Культура

10-річна Софія Нерсесян посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025". Вона представляла Україну з піснею "Мотанка".

Головні тези:

  • Софія Нерсесян здобула 2 місце на Дитячому Євробаченні-2025.
  • Музику та слова для пісні української учасниці написала Світлана Тарабарова.
  • Аранжування підготував Олександр Сосін.

Українка Софія Нерсесян посіла 2 місце на Дитячому Євробаченні-2025

Конкурс цьогоріч відбувся 13 грудня у Тбілісі, Грузія. Україна отримала 177 балів від журі та глядачів.

Національні журі дали Україні 79 балів:

  • 10 балів — Сан-Марино, Чорногорія

  • 8 балів — Хорватія

  • 6 балів — Мальта, Вірменія, Грузія, Франція

  • 5 балів — Кіпр, Албанія

  • 4 бали — Нідерланди, Північна Македонія

  • 3 бали — Ірландія, Португалія

  • 2 бали — Іспанія

  • 1 бал — Італія

Від глядачів Україна отримала 98 балів.

Бали українського національного журі оголошував представник України на "Дитячому Євробаченні-2024" Артем Котенко. Україна дала 12 балів Вірменії.

Авторкою музики та слів стала Світлана Тарабарова, аранжування підготував Олександр Сосін. Софія перемогла у національному відборі завдяки харизмі та сильному виконанню.

У вільний час дівчина волонтерить та бере участь у благодійних концертах для збору коштів захисникам України.

