Дитяче Євробачення-2025. Українка Софія Нерсесян посіла 2 місце

10-річна Софія Нерсесян посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025". Вона представляла Україну з піснею "Мотанка".

Конкурс цьогоріч відбувся 13 грудня у Тбілісі, Грузія. Україна отримала 177 балів від журі та глядачів.

Національні журі дали Україні 79 балів:

10 балів — Сан-Марино, Чорногорія

8 балів — Хорватія

6 балів — Мальта, Вірменія, Грузія, Франція

5 балів — Кіпр, Албанія

4 бали — Нідерланди, Північна Македонія

3 бали — Ірландія, Португалія

2 бали — Іспанія

1 бал — Італія

Від глядачів Україна отримала 98 балів.

Бали українського національного журі оголошував представник України на "Дитячому Євробаченні-2024" Артем Котенко. Україна дала 12 балів Вірменії.

Авторкою музики та слів стала Світлана Тарабарова, аранжування підготував Олександр Сосін. Софія перемогла у національному відборі завдяки харизмі та сильному виконанню. Поширити

У вільний час дівчина волонтерить та бере участь у благодійних концертах для збору коштів захисникам України.