Дитяче Євробачення-2025. Українка Софія Нерсесян посіла 2 місце

10-річна Софія Нерсесян посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025". Вона представляла Україну з піснею "Мотанка".
Головні тези:
- Софія Нерсесян здобула 2 місце на Дитячому Євробаченні-2025.
- Музику та слова для пісні української учасниці написала Світлана Тарабарова.
- Аранжування підготував Олександр Сосін.
Українка Софія Нерсесян посіла 2 місце на Дитячому Євробаченні-2025
Конкурс цьогоріч відбувся 13 грудня у Тбілісі, Грузія. Україна отримала 177 балів від журі та глядачів.
Національні журі дали Україні 79 балів:
10 балів — Сан-Марино, Чорногорія
8 балів — Хорватія
6 балів — Мальта, Вірменія, Грузія, Франція
5 балів — Кіпр, Албанія
4 бали — Нідерланди, Північна Македонія
3 бали — Ірландія, Португалія
2 бали — Іспанія
1 бал — Італія
Від глядачів Україна отримала 98 балів.
Бали українського національного журі оголошував представник України на "Дитячому Євробаченні-2024" Артем Котенко. Україна дала 12 балів Вірменії.
У вільний час дівчина волонтерить та бере участь у благодійних концертах для збору коштів захисникам України.
