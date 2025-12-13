Детское Евровидение-2025. Украинка София Нерсесян заняла 2 место

10-летняя София Нерсесян заняла 2-е место на "Детском Евровидении-2025". Она представляла Украину с песней "Мотанка".
- На Детском Евровидении-2025 украинка София Нерсесян заняла второе место с песней "Мотанка".
- София Nersesian выступала на конкурсе от Украины и получила 177 баллов от жюри и зрителей.
- Музыку и слова для песни написала Светлана Тарабарова, аранжировку подготовил Александр Сосин.
Конкурс состоялся 13 декабря в Тбилиси, Грузия. Украина получила 177 баллов от жюри и зрителей.
Национальные жюри дали Украине 79 баллов:
10 баллов — Сан-Марино, Черногория.
8 баллов — Хорватия.
6 баллов — Мальта, Армения, Грузия, Франция.
5 баллов — Кипр, Албания.
4 балла — Нидерланды, Северная Македония.
3 балла — Ирландия, Португалия.
2 балла — Испания
1 балл — Италия
От зрителей Украина получила 98 баллов.
Баллы украинского национального жюри объявлял представитель Украины на "Детском Евровидении-2024" Артем Котенко. Украина дала 12 баллов Армении.
В свободное время девушка волонтерит и участвует в благотворительных концертах по сбору средств защитникам Украины.
