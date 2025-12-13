Детское Евровидение-2025. Украинка София Нерсесян заняла 2 место
Детское Евровидение-2025. Украинка София Нерсесян заняла 2 место

Нерсесян
Источник:  Суспільне. Культура

10-летняя София Нерсесян заняла 2-е место на "Детском Евровидении-2025". Она представляла Украину с песней "Мотанка".

  • На Детском Евровидении-2025 украинка София Нерсесян заняла второе место с песней "Мотанка".
  • София Nersesian выступала на конкурсе от Украины и получила 177 баллов от жюри и зрителей.
  • Музыку и слова для песни написала Светлана Тарабарова, аранжировку подготовил Александр Сосин.

Украинка София Нерсесян заняла 2 место на Детском Евровидении-2025

Конкурс состоялся 13 декабря в Тбилиси, Грузия. Украина получила 177 баллов от жюри и зрителей.

Национальные жюри дали Украине 79 баллов:

  • 10 баллов — Сан-Марино, Черногория.

  • 8 баллов — Хорватия.

  • 6 баллов — Мальта, Армения, Грузия, Франция.

  • 5 баллов — Кипр, Албания.

  • 4 балла — Нидерланды, Северная Македония.

  • 3 балла — Ирландия, Португалия.

  • 2 балла — Испания

  • 1 балл — Италия

От зрителей Украина получила 98 баллов.

Баллы украинского национального жюри объявлял представитель Украины на "Детском Евровидении-2024" Артем Котенко. Украина дала 12 баллов Армении.

Автором музыки и слов стала Светлана Тарабарова, аранжировку подготовил Александр Сосин. София победила в национальном отборе благодаря харизме и сильному исполнению.

В свободное время девушка волонтерит и участвует в благотворительных концертах по сбору средств защитникам Украины.

