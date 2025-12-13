Детское Евровидение-2025. Украинка София Нерсесян заняла 2 место

10-летняя София Нерсесян заняла 2-е место на "Детском Евровидении-2025". Она представляла Украину с песней "Мотанка".

Конкурс состоялся 13 декабря в Тбилиси, Грузия. Украина получила 177 баллов от жюри и зрителей.

Национальные жюри дали Украине 79 баллов:

10 баллов — Сан-Марино, Черногория.

8 баллов — Хорватия.

6 баллов — Мальта, Армения, Грузия, Франция.

5 баллов — Кипр, Албания.

4 балла — Нидерланды, Северная Македония.

3 балла — Ирландия, Португалия.

2 балла — Испания

1 балл — Италия

От зрителей Украина получила 98 баллов.

Баллы украинского национального жюри объявлял представитель Украины на "Детском Евровидении-2024" Артем Котенко. Украина дала 12 баллов Армении.

Автором музыки и слов стала Светлана Тарабарова, аранжировку подготовил Александр Сосин. София победила в национальном отборе благодаря харизме и сильному исполнению. Поделиться

В свободное время девушка волонтерит и участвует в благотворительных концертах по сбору средств защитникам Украины.