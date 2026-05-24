"Это женское счастье!". Кристина Соловий призналась, в кого влюбилась

Кристина Соловий — одна из самых ярких звезд украинской музыкальной сцены, однако она не любит раскрывать детали своей личной жизни. Несмотря на это, певица решила рассказать немного интересных подробностей о любимом мужчине.
Главные тезисы
- Кристина Соловий призналась, что влюбилась в военного.
- Она объяснила, почему так мало говорит о своих отношениях.
Кристина Соловий рассказала о своем избраннике
Артистка до сих пор не спешит раскрывать имя своего любимого, однако не скрывает, что действительно счастлива.
По убеждению Кристины, сейчас не время хвастаться своим счастьем публично, ведь идет война, гибнут люди.
Несмотря на это, она подтвердила, что строит отношения с защитником Украины.
Кристина решила не скрывать от фанатов, что влюбилась фактически впервые в своей жизни.
Она также не захотела подтверждать или опровергать слухи о тайном замужестве.
