"Это женское счастье!". Кристина Соловий призналась, в кого влюбилась

Кристина Соловий — одна из самых ярких звезд украинской музыкальной сцены, однако она не любит раскрывать детали своей личной жизни. Несмотря на это, певица решила рассказать немного интересных подробностей о любимом мужчине.

Артистка до сих пор не спешит раскрывать имя своего любимого, однако не скрывает, что действительно счастлива.

По убеждению Кристины, сейчас не время хвастаться своим счастьем публично, ведь идет война, гибнут люди.

Несмотря на это, она подтвердила, что строит отношения с защитником Украины.

И даже сейчас, когда я говорю вам о своем мужчине и о своей любви с этими сияющими глазами, я понимаю, что это будут смотреть женщины, которые своих мужчин давно не видели или потеряли своих мужчин. Поэтому я считаю, что неуместно сейчас заявлять об этом. К тому же он военнослужащий тоже. Кристина Соловий Украинская певица

Кристина решила не скрывать от фанатов, что влюбилась фактически впервые в своей жизни.

Я всегда была любимой, но сейчас я еще и люблю — это женское счастье! Это об общих интересах, об уважении, об умении восхищаться друг друга, слушать, создавать что-то вместе, поддерживать друг друга, беречь этот наш маленький уютный мир, который становится больше, — заявила певица.

Она также не захотела подтверждать или опровергать слухи о тайном замужестве.