Популярная украинская певица Кристина Соловий сделала неожиданное заявление о временном прекращении выступлений с концертами.
Главные тезисы
- Кристина Соловий приняла решение взять паузу от концертных выступлений на неопределенный срок для работы над новым материалом.
- Последний концерт в Киеве стал для певицы окончанием гастрольного тура, который вызвал волну эмоций у ее поклонников.
- Отношения Кристины Соловий с Сергеем Жаданом долгое время оставались скрытыми, но теперь артистка откровенно рассказывает о начале и завершении этой истории.
- Певица выразила благодарность своим фанатам за поддержку и обещает вернуться на сцену с новым материалом, который вдохновлен их любовью и поддержкой.
- Новостная лента пестрит слухами о романах и тревогах фанатов, однако для Кристины Соловий важно сосредоточиться на творчестве и новых проектах.
Что известно о прекращении концертной деятельности Кристины Соловий
Соловей также добавила, что хочет поработать над новым материалом и поблагодарила всех поклонников за вдохновение.
Что известно об отношениях Соловий с Сергеем Жаданом
Отношения украинской певицы Кристины Соловий и известного писателя и музыканта Сергея Жадана довольно долго находились в центре внимания их фанбазы. Только сейчас артистка призналась, как все действительно начиналось.
Как отмечает певица, довольно долго они были вынуждены скрывать свой роман, поэтому о нем знало очень мало людей.
Однако когда все наконец-то вышло на поверхность, Кристина начала замечать хейт в свою сторону, однако успешно его игнорировала.
Как уже упоминалось ранее, впервые слухи о романе Жадана и Соловий появились весной 2023 года.
Впоследствии выяснилось, что это была правда, однако по состоянию на сегодняшний день они больше не пара.
Кристина Соловий не скрывает, что она полюбила другого мужчину, что и послужило причиной для завершения их истории любви.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-