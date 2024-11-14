Что известно о прекращении концертной деятельности Кристины Соловий

Дорогие мои охотники и охотницы за эмоциями! Спешу вас сообщить, что мой концерт в Киеве будет последним. Я беру паузу от выступлений на неопределенный период. Не унывайте, мои птички, и не спешите радоваться, мои хейтеры, — написала Соловий на собственной странице в Instagram. Поделиться

Соловей также добавила, что хочет поработать над новым материалом и поблагодарила всех поклонников за вдохновение.

Каждый и каждая из вас вдохновляли меня долго, страстно и без устали. И я чувствую, что пора воплотить это вдохновение в новый материал, — отметила певица. Поделиться

Что известно об отношениях Соловий с Сергеем Жаданом

Отношения украинской певицы Кристины Соловий и известного писателя и музыканта Сергея Жадана довольно долго находились в центре внимания их фанбазы. Только сейчас артистка призналась, как все действительно начиналось.

Как отмечает певица, довольно долго они были вынуждены скрывать свой роман, поэтому о нем знало очень мало людей.

Однако когда все наконец-то вышло на поверхность, Кристина начала замечать хейт в свою сторону, однако успешно его игнорировала.

Как уже упоминалось ранее, впервые слухи о романе Жадана и Соловий появились весной 2023 года.

Впоследствии выяснилось, что это была правда, однако по состоянию на сегодняшний день они больше не пара.