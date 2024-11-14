Христина Соловій неочікувано заявила про тимчасове припинення концертної діяльності
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Христина Соловій неочікувано заявила про тимчасове припинення концертної діяльності

Христина Соловій
Джерело:  online.ua

Популярна українська співачка Христина Соловій зробила неочікувану заяву про тимчасове припинення виступів з концертами. 

Головні тези:

  • Христина Соловій вирішила взяти паузу від концертних виступів на невизначений термін для роботи над новим матеріалом.
  • Фанати Христини Соловій залишаються в нетерпінні, очікуючи на її повернення на сцену з новими творами.
  • Співачка висловила подяку шанувальникам за натхнення та підтримку, обіцяючи робити нові вражаючі виступи у майбутньому.

Що відомо про припинення концертної діяльності Христини Соловій

Любі мої мисливці та мисливиці за емоціями! Спішу вас повідомити, що мій концерт у Києві буде останнім. Я беру паузу від виступів на невизначений період. Не сумуйте, мої пташки, і не спішіть тішитися, мої хейтери, — написала Соловій на власній сторінці в Instagram.

Соловій також додала, що хоче попрацювати над новим матеріалом та подякувала всім прихильникам за натхнення.

Кожен і кожна з вас надихали мене довго, пристрасно і невтомно. І я відчуваю, що настав час втілити це натхнення у новий матеріал, — зазначила співачка.

Що відомо про стосунки Соловій із Сергієм Жаданом

Стосунки української співачки Христини Соловій та відомого письменника й музиканта Сергія Жадана доволі довго були у центрі уваги їхньої фанбази. Лише зараз артистка зізналася, як все насправді починалося.

Як зазначає співачка, доволі довго вони були змушені приховувати свій роман, тому про нього знало вкрай мало людей.

Однак коли все нарешті вийшло на поверхню, Христина почала помічати хейт у свій бік, однак успішно його ігнорувала.

Як уже згадувалося раніше, уперше чутки про роман Жадана та Соловій з'явилися весною 2023 року.

Згодом з’ясувалося, що це була правда, однак станом на сьогодні вони більше не пара.

Христина Соловій не приховує, що вона покохала іншого чоловіка, що і стало причиною для завершення їхньої історії кохання.

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