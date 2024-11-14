Популярна українська співачка Христина Соловій зробила неочікувану заяву про тимчасове припинення виступів з концертами.
Головні тези:
- Христина Соловій вирішила взяти паузу від концертних виступів на невизначений термін для роботи над новим матеріалом.
- Фанати Христини Соловій залишаються в нетерпінні, очікуючи на її повернення на сцену з новими творами.
- Співачка висловила подяку шанувальникам за натхнення та підтримку, обіцяючи робити нові вражаючі виступи у майбутньому.
Що відомо про припинення концертної діяльності Христини Соловій
Соловій також додала, що хоче попрацювати над новим матеріалом та подякувала всім прихильникам за натхнення.
Що відомо про стосунки Соловій із Сергієм Жаданом
Стосунки української співачки Христини Соловій та відомого письменника й музиканта Сергія Жадана доволі довго були у центрі уваги їхньої фанбази. Лише зараз артистка зізналася, як все насправді починалося.
Як зазначає співачка, доволі довго вони були змушені приховувати свій роман, тому про нього знало вкрай мало людей.
Однак коли все нарешті вийшло на поверхню, Христина почала помічати хейт у свій бік, однак успішно його ігнорувала.
Як уже згадувалося раніше, уперше чутки про роман Жадана та Соловій з'явилися весною 2023 року.
Згодом з’ясувалося, що це була правда, однак станом на сьогодні вони більше не пара.
Христина Соловій не приховує, що вона покохала іншого чоловіка, що і стало причиною для завершення їхньої історії кохання.
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