"Це жіноче щастя!". Христина Соловій зізналася, у кого закохалася

Христина Соловій — одна з найяскравіших зірок української музичної сцени, однак вона не любить розкривати деталі свого особистого життя. Попри це, співачка все ж вирішила розповісти трохи цікавих подробиць про коханого чоловіка.

Артистка досі не поспішає розкривати ім’я свого коханого, однак не приховує, що дійсно щаслива.

На переконання Христини, зараз не на часі хвалитися своїм щастям публічно, адже триває війна, гинуть люди.

Попри це, вона врешті підтвердила, що будує стосунки із захисником України.

І навіть зараз, коли я говорю вам про свого чоловіка і про своє кохання з цими сяючими очима, я розумію, що це будуть дивитися жінки, які своїх чоловіків давно не бачили або, які своїх чоловіків втратили. Тому я вважаю, що недоречно зараз заявляти про це. До того ж він військовослужбовець також. Христина Соловій Українська співачка

Христина вирішила не приховувати від фанатів, що закохалася фактично вперше у своєму житті.

Я завжди була коханою, але зараз я ще й кохаю — це жіноче щастя! Це про спільні інтереси, про повагу, про вміння захоплюватися один одне одним, слухати, створювати щось разом, підтримувати одне одного, берегти оцей наш маленький затишний світ, який стає більшим, — заявила співачка.

Вона також не захотіла підтверджувати чи спростовувати чутки про таємне заміжжя.