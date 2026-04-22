"Хочу всім його показати". Христина Соловій знову закохалася

Джерело:  online.ua

Відома українська співачка Христина Соловій не приховує, що будує нові стосунки, в яких вона безмежно щаслива. За словами зірки, вона дійсно планує показати шанувальникам свого обранця.

Головні тези:

  • Соловій поки не показує коханого, оскільки не хоче засмучувати інших людей.
  • На переконання зірки, рано чи пізно це все-таки трапиться.

Христина Соловій кохана та кохає

Неочікуваний розрив артистки з письменником Сергієм Жаданом став шоком для усіх їхніх фанатів.

Однак саме зірка згодом відверто зізналася, що закохалася в іншого чоловіка та вирішила піти на поклик власного серця.

За словами Христини, вона ні про що не шкодує, адже зараз дуже щаслива у своїх нових стосунках.

Я щаслива, подивіться на мене. Але більше нічого не скажу, тому що це буде несправедливо по відношенню до тих людей, які втратили свою кохану людину. Або не можуть з нею бачитись. Це, знаєте, як виставляти пости про подорожі, — пояснила свою логіку зірка.

В інтерв'ю для BLIK.ua Христина Соловій також зізналася, що дуже хоче показати усім свого коханого, коли дійсно буде слушний момент для цього.

Думаю, поки хай воно буде моє. Але прийде час, я дуже, повірте, хочу всім його показати, — зазначила артистка.

