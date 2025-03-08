Наталі Портман знову закохалася — фото обранця зірки
Категорія
Шоу-бізнес
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Наталі Портман знову закохалася — фото обранця зірки

Наталі Портман
Джерело:  Daily Mail

Як вдалося дізнатися журналістам, голлівудська акторка Наталі Портман дала собі новий шанс на щастя в особистому житті на після болючого та гучного розлучення з колишнім чоловіком Бенжаменом Мільп'є.

Головні тези:

  • Наталі Портман закрутила новий роман з відомим французьким музикантом Тангі Дестаблем.
  • Стосунки акторки ще не офіційно підтверджені, але журналісти помітили пару разом на прогулянці у Парижі.

Портман закрутила новий роман

Згідно з даними видання Daily Mail, американська акторка звернула увагу на відомого французького музиканта та музичного продюсера Тангі Дестабля.

Новий коханий Наталі старший за неї на один рік. Журналісти розповідають, що помітили пару разом на прогулянці в Парижі. Вони ніжно цілувалися та обіймалися.

Поки ЗМІ не вдалося дізнатися, що як познайомилися зірку та як довго тривають їхні стосунки.

Що важливо розуміти, офіційно ні Наталі, ні Тангі не коментували своє особисте життя. Відомо, у продюсера є двоє дітей від попереднього шлюбу.

Голлівудська акторка прожила 11 років у шлюбі з чоловіком Бенжаменом Мільп'є, який зрадив її.

Довгий час акторка намагалася врятувати родину та пробачала обранцю його стосунки на стороні, але у 2023 році подала на розлучення після чергової зради. У експари є двоє спільних дітей — син Алеф та донька Амалія.

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