Наталі Портман знову закохалася — фото обранця зірки

Як вдалося дізнатися журналістам, голлівудська акторка Наталі Портман дала собі новий шанс на щастя в особистому житті на після болючого та гучного розлучення з колишнім чоловіком Бенжаменом Мільп'є.

Портман закрутила новий роман

Згідно з даними видання Daily Mail, американська акторка звернула увагу на відомого французького музиканта та музичного продюсера Тангі Дестабля.

Новий коханий Наталі старший за неї на один рік. Журналісти розповідають, що помітили пару разом на прогулянці в Парижі. Вони ніжно цілувалися та обіймалися.

Поки ЗМІ не вдалося дізнатися, що як познайомилися зірку та як довго тривають їхні стосунки.

Що важливо розуміти, офіційно ні Наталі, ні Тангі не коментували своє особисте життя. Відомо, у продюсера є двоє дітей від попереднього шлюбу.

Голлівудська акторка прожила 11 років у шлюбі з чоловіком Бенжаменом Мільп'є, який зрадив її.