Jerry Heil та Монатік вразили мережу треком "Вимолив" — відео
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Jerry Heil та Монатік вразили мережу треком "Вимолив" — відео

Jerry Heil та Монатік вразили мережу треком "Вимолив" — відео
Джерело:  online.ua

Українська співачка Jerry Heil та її колега по сцені Дмитро Монатік об'єдналися задля створення спільної композиції, яка отримала інтригуючу назву "Вимолив". Ба більше, артисти уже представили кліп до неї. 

Головні тези:

  • Пісня створена на основі поезії Юрія Іздрика “Rattle”.
  • Композиція стала саундтреком до фільму “Відпустка наосліп”.

Про що розповідає пісня "Вимолив"

Варто звернути увагу на те, що цю композицію було створено на основі поезії Юрія Іздрика "Rattle", а фортепіанну партію записав піаніст Євген Хмара.

Також вказано, що ідея спільної пісні належить безпосередньо Jerry Heil.

Іноді здається, що чекаєш свою людину цілу вічність. Молишся, просиш Бога про неї, навіть не вірячи, що вона можлива. І ось, наче з тієї самої вічності, з’являється вона — твоя любов, що змінює все навколо. Любов така неземна, що важко повірити в її реальність. Ця пісня про кохання, яке дійсно можна лише вимолити, — зазначає Яна.

Окрім того, наголошується, що трек "Вимолив" став офіційним саундтреком романтичної комедії "Відпустка наосліп".

Як українці реагують на новий трек:

  • Улюблений вірш, мого Ідола, і таке виконання, таке продовження єдиної смислової думки — це феєрія!!!;

  • Хтось там у вищих силах, таки все ж ВИМОЛИВ, щоб відбулось це об'єднання таких різних геніїв, але таких талановитих і всукупності разом в них народилась така дивовижна робота... Це мистецтво!;

  • Яка крута робота! Шикарний вокал Яни, ритми Монатика!Окрема подяка за партію роялю , Євгену Хмарі! Всій команді

  • Це настільки гармонійно та ніжно, що хочеться слухати цілу вічність;

  • Щиро дякую за насолоду для очей і слуха.

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