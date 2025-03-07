Jerry Heil и Монатик поразили сеть треком "Вимолив" — видео
Категория
Культура
Дата публикации

Jerry Heil и Монатик поразили сеть треком "Вимолив" — видео

О чем рассказывает песня "Вимолив"
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинская певица Jerry Heil и ее коллега по сцене Дмитрий Монатик объединились для создания совместной композиции, которая получила интригующее название "Вимолив". Более того, артисты уже представили клип.

Главные тезисы

  • Песня создана на основе поэзии Юрия Издрыка Rattle.
  • Композиция стала саундтреком к фильму "Отпуск вслепую".

О чем рассказывает песня "Вимолив"

Стоит обратить внимание на то, что эта композиция была создана на основе поэзии Юрия Издрыка Rattle, а фортепианную партию записал пианист Евгений Хмара.

Также указано, что идея совместной песни принадлежит непосредственно Jerry Heil.

Иногда кажется, что ждешь своего человека целую вечность. Молишься, просишь Бога о нем, даже не веря, что это возможно. И вот, словно из той же вечности, появляется она — твоя любовь, которая меняет все вокруг. Любовь такая неземная, что трудно поверить в ее реальность. Эта песня о любви, которую действительно можно только вымолить, — отмечает Яна.

Кроме того, указано, что трек "Вимолив" стал официальным саундтреком романтической комедии "Отпуск вслепую".

Как украинцы реагируют на новый трек:

  • Любимый стих моего Идола, и такое исполнение, такое продолжение единой смысловой мысли — это феерия!!!;

  • Кто-то там в высших силах все же вымолил, чтобы произошло это объединение таких разных гениев, но таких талантливых и в совокупности вместе у них родилась такая удивительная работа... Это искусство!;

  • Какая крутая работа! Шикарный вокал Яны, ритмы Монатика!Отдельная благодарность за партию рояля, Евгению Хмаре! Всей команде;

  • Это настолько гармонично и нежно, что хочется слушать вечность;

  • Благодарю за наслаждение для глаз и слушания.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Лучшие песни Евровидения. Jerry Heil и alyona alyona назвали своих фаворитов
Jerry Heil и alyona alyona
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Документальный фильм «Джамала: Песни свободы» победил на кинофестивале в Каннах
Джамала
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Дантес очаровал сеть новым звучанием песни Ирины Билык "Одинокая"
Владимир Дантес

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?