Jerry Heil и Монатик поразили сеть треком "Вимолив" — видео

Украинская певица Jerry Heil и ее коллега по сцене Дмитрий Монатик объединились для создания совместной композиции, которая получила интригующее название "Вимолив". Более того, артисты уже представили клип.

О чем рассказывает песня "Вимолив"

Стоит обратить внимание на то, что эта композиция была создана на основе поэзии Юрия Издрыка Rattle, а фортепианную партию записал пианист Евгений Хмара.

Также указано, что идея совместной песни принадлежит непосредственно Jerry Heil.

Иногда кажется, что ждешь своего человека целую вечность. Молишься, просишь Бога о нем, даже не веря, что это возможно. И вот, словно из той же вечности, появляется она — твоя любовь, которая меняет все вокруг. Любовь такая неземная, что трудно поверить в ее реальность. Эта песня о любви, которую действительно можно только вымолить, — отмечает Яна. Поделиться

Кроме того, указано, что трек "Вимолив" стал официальным саундтреком романтической комедии "Отпуск вслепую".

Как украинцы реагируют на новый трек: