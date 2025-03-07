Jerry Heil и Монатик поразили сеть треком "Вимолив" — видео

Украинская певица Jerry Heil и ее коллега по сцене Дмитрий Монатик объединились для создания совместной композиции, которая получила интригующее название "Вимолив". Более того, артисты уже представили клип.
Главные тезисы
- Песня создана на основе поэзии Юрия Издрыка Rattle.
- Композиция стала саундтреком к фильму "Отпуск вслепую".
О чем рассказывает песня "Вимолив"
Стоит обратить внимание на то, что эта композиция была создана на основе поэзии Юрия Издрыка Rattle, а фортепианную партию записал пианист Евгений Хмара.
Также указано, что идея совместной песни принадлежит непосредственно Jerry Heil.
Кроме того, указано, что трек "Вимолив" стал официальным саундтреком романтической комедии "Отпуск вслепую".
Как украинцы реагируют на новый трек:
Любимый стих моего Идола, и такое исполнение, такое продолжение единой смысловой мысли — это феерия!!!;
Кто-то там в высших силах все же вымолил, чтобы произошло это объединение таких разных гениев, но таких талантливых и в совокупности вместе у них родилась такая удивительная работа... Это искусство!;
Какая крутая работа! Шикарный вокал Яны, ритмы Монатика!Отдельная благодарность за партию рояля, Евгению Хмаре! Всей команде;
Это настолько гармонично и нежно, что хочется слушать вечность;
Благодарю за наслаждение для глаз и слушания.
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