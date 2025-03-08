Натали Портман снова влюбилась — фото избранника

Как удалось узнать журналистам, голливудская актриса Натали Портман дала себе новый шанс на счастье в личной жизни после болезненного и громкого развода с бывшим мужем Бенжаменом Мильпье.
Главные тезисы
- Натали Портман закрутила новый роман с известным французским музыкантом Танги Дестаблем.
- Отношения актрисы еще не официально подтверждены, но журналисты заметили пару вместе на прогулке в Париже.
Портман закрутила новый роман
Согласно данным издания Daily Mail, американская актриса обратила внимание на известного французского музыканта и музыкального продюсера Танги Дестабля.
Новый любимый Натали старше ее на один год. Журналисты рассказывают, что заметили пару вместе на прогулке в Париже. Они нежно целовались и обнимались.
Пока СМИ не удалось узнать, как познакомились звезды и как долго продолжаются их отношения.
Что важно понимать, официально ни Натали, ни Танги не комментировали свою личную жизнь. Известно, что у продюсера есть двое детей от предыдущего брака.
Голливудская актриса прожила 11 лет в браке с бывшим мужем Бенжаменом Мильпье, который ей изменял.
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