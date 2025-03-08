Натали Портман снова влюбилась — фото избранника

Как удалось узнать журналистам, голливудская актриса Натали Портман дала себе новый шанс на счастье в личной жизни после болезненного и громкого развода с бывшим мужем Бенжаменом Мильпье.

Портман закрутила новый роман

Согласно данным издания Daily Mail, американская актриса обратила внимание на известного французского музыканта и музыкального продюсера Танги Дестабля.

Новый любимый Натали старше ее на один год. Журналисты рассказывают, что заметили пару вместе на прогулке в Париже. Они нежно целовались и обнимались.

Пока СМИ не удалось узнать, как познакомились звезды и как долго продолжаются их отношения.

Что важно понимать, официально ни Натали, ни Танги не комментировали свою личную жизнь. Известно, что у продюсера есть двое детей от предыдущего брака.

Голливудская актриса прожила 11 лет в браке с бывшим мужем Бенжаменом Мильпье, который ей изменял.