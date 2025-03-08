Натали Портман снова влюбилась — фото избранника
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Шоу-бизнес
Дата публикации

Натали Портман снова влюбилась — фото избранника

Портман закрутила новый роман
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Источник:  Daily Mail

Как удалось узнать журналистам, голливудская актриса Натали Портман дала себе новый шанс на счастье в личной жизни после болезненного и громкого развода с бывшим мужем Бенжаменом Мильпье.

Главные тезисы

  • Натали Портман закрутила новый роман с известным французским музыкантом Танги Дестаблем.
  • Отношения актрисы еще не официально подтверждены, но журналисты заметили пару вместе на прогулке в Париже.

Портман закрутила новый роман

Согласно данным издания Daily Mail, американская актриса обратила внимание на известного французского музыканта и музыкального продюсера Танги Дестабля.

Новый любимый Натали старше ее на один год. Журналисты рассказывают, что заметили пару вместе на прогулке в Париже. Они нежно целовались и обнимались.

Пока СМИ не удалось узнать, как познакомились звезды и как долго продолжаются их отношения.

Что важно понимать, официально ни Натали, ни Танги не комментировали свою личную жизнь. Известно, что у продюсера есть двое детей от предыдущего брака.

Голливудская актриса прожила 11 лет в браке с бывшим мужем Бенжаменом Мильпье, который ей изменял.

Долгое время актриса пыталась спасти семью и прощала избраннику его отношения на стороне, но в 2023 году подала на развод после очередной измены. У эк-спары есть двое общих детей — сын Алеф и дочь Амалия.

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