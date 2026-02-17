"Я її обожнюю". Дорофеєва вперше розкрила ім'я улюбленої зірки

Багатьох людей дивує те, що у зірок та публічних людей, якими ми захоплюємося, є свої кумира. Як виявилося, українська співачка Надія Дорофеєва — не виняток. Артистка відверто зізналася, що обожнює творчість своєї колеги по сцені Розалії (Rosalia).

Дорофеєва фанатіє від Розалії

Українська співачка поділилася у своєму Telegram-каналі світлиною платівки Lux, яку її улюблена артистка представила минулого року.

За словами Дорофєєвої, це був подарунок від її друзів, який досі робить її щасливою.

Друзі подарували мені нову платівку в колекцію. Цей альбом Rosalia однозначно перевернув розуміння класичних поп-альбомів і показав, що експерименти високо оцінюються всією музичною індустрією. Я її обожнюю і мене вражає її сміливість, — відверто зізналася Надя. Поширити

Фото: t.me/thisisdorofeeva

Що важливо розуміти, Розалія — іспанська співачка, авторка пісень і продюсерка.

Вона за лічені роки змогла підкорити світову музичну сцену завдяки унікальному поєднанню фламенко, попу, R&B та електронної музики.