"Я ее обожаю". Дорофеева впервые раскрыла имя любимой звезды

Многих людей удивляет, что у звезд и публичных людей, которыми мы восхищаемся, есть свои кумира. Как оказалось, украинская певица Надежда Дорофеева не исключение. Артистка откровенно призналась, что обожает творчество своей коллеги по сцене Розалии (Rosalia).
Главные тезисы
- Друзья Надежды Дорофеевой подарили ей новый альбом Розалии.
- Эта испанская певица поражает мир сочетанием разных стилей.
Дорофеева фанатеет от Розалии
Украинская певица поделилась в своем Telegram-канале фотографией пластинки Lux, которую ее любимая артистка представила в прошлом году.
По словам Дорофеевой, это был подарок от ее друзей, который до сих пор делает ее счастливой.
Что важно понимать, Розалия — испанская певица, автор песен и продюсер.
Она за считанные годы смогла покорить мировую музыкальную сцену благодаря уникальному сочетанию фламенко, попа, R&B и электронной музыки.
Несколько месяцев назад состоялся долгожданный релиз четвертого студийного альбома Розалии Lux, в который вошли песни с текстами на тринадцати языках, в том числе и на украинском.
