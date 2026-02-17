"Я ее обожаю". Дорофеева впервые раскрыла имя любимой звезды

Многих людей удивляет, что у звезд и публичных людей, которыми мы восхищаемся, есть свои кумира. Как оказалось, украинская певица Надежда Дорофеева не исключение. Артистка откровенно призналась, что обожает творчество своей коллеги по сцене Розалии (Rosalia).

Дорофеева фанатеет от Розалии

Украинская певица поделилась в своем Telegram-канале фотографией пластинки Lux, которую ее любимая артистка представила в прошлом году.

По словам Дорофеевой, это был подарок от ее друзей, который до сих пор делает ее счастливой.

Друзья подарили мне новую пластинку в коллекцию. Этот альбом Rosalia однозначно перевернул понимание классических поп-альбомов и показал, что эксперименты высоко оцениваются во всей музыкальной индустрии. Я ее обожаю и меня поражает ее смелость, — откровенно призналась Надя. Поделиться

Фото: t.me/thisisdorofeeva

Что важно понимать, Розалия — испанская певица, автор песен и продюсер.

Она за считанные годы смогла покорить мировую музыкальную сцену благодаря уникальному сочетанию фламенко, попа, R&B и электронной музыки.