"Я ее обожаю". Дорофеева впервые раскрыла имя любимой звезды
Дорофеева фанатеет от Розалии

Источник:  online.ua

Многих людей удивляет, что у звезд и публичных людей, которыми мы восхищаемся, есть свои кумира. Как оказалось, украинская певица Надежда Дорофеева не исключение. Артистка откровенно призналась, что обожает творчество своей коллеги по сцене Розалии (Rosalia).

  • Друзья Надежды Дорофеевой подарили ей новый альбом Розалии.
  • Эта испанская певица поражает мир сочетанием разных стилей.

Украинская певица поделилась в своем Telegram-канале фотографией пластинки Lux, которую ее любимая артистка представила в прошлом году.

По словам Дорофеевой, это был подарок от ее друзей, который до сих пор делает ее счастливой.

Друзья подарили мне новую пластинку в коллекцию. Этот альбом Rosalia однозначно перевернул понимание классических поп-альбомов и показал, что эксперименты высоко оцениваются во всей музыкальной индустрии. Я ее обожаю и меня поражает ее смелость, — откровенно призналась Надя.

Что важно понимать, Розалия — испанская певица, автор песен и продюсер.

Она за считанные годы смогла покорить мировую музыкальную сцену благодаря уникальному сочетанию фламенко, попа, R&B и электронной музыки.

Несколько месяцев назад состоялся долгожданный релиз четвертого студийного альбома Розалии Lux, в который вошли песни с текстами на тринадцати языках, в том числе и на украинском.

